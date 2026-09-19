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Erdoğan İstanbul'da şehit yakınları ve gazilerin kamuya yerleştirilme kura törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarının kamuya yerleştirilmesi kura törenine katıldı ve süreci izledi.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 16:07

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EDİTÖR: Elif Demir

Erdoğan İstanbul'da şehit yakınları ve gazilerin kamuya yerleştirilme kura törenine katıldı

Erdoğan törende

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da gerçekleştirilen Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınlarımızın Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Kura Töreni'ne katıldı. Tören, şehit yakınları ile gazi ve gazi yakınlarının kamuya yerleştirilme sürecinin resmi aşamalarından biri olarak düzenlendi.

Törenin amacı:

Törenin temel amacı, şehit yakınları ile gazi ve gazi yakınlarının kamu kurumlarındaki yerleştirme işlemlerini kura yoluyla yürütmektir. Bu tür uygulamalar, ilgili kişilerin kamu istihdamına erişimini sağlamak ve atama sürecinin şeffaf biçimde gerçekleşmesine zemin hazırlamak için yapılır.

Süreç ve uygulama:

Kura usulüyle yapılan yerleştirmelerde adayların yerleştirilmelerine ilişkin sonuçlar ilgili kamu kurumlarının yetkili birimleri tarafından takip edilir ve uygulamaya konur. Cumhurbaşkanının törene katılımı, söz konusu yerleştirme sürecine üst düzey ilgiyi göstermesi bakımından dikkat çekti.

Etkinlik, yerleştirme sürecinin tamamlayıcı bir halka­sını oluştururken, ilgili kurumların prosedürleri doğrultusunda atama ve göreve başlama işlemlerinin takip edilmesi beklenir.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da "Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınlarımızın Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Kura Töreni"ne katıldı

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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