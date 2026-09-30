Erdoğan İzmir büyükşehir belediye başkanı Cemil Tugay'ı kabul etti

kabul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Kabul, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi çerçevede gerçekleşti.

görüşmenin çerçevesi:

Resmî kabul, taraflar arasındaki kurumsal temasların bir parçası olarak kayda geçti. Böyle görüşmeler, yerel ve merkezi yönetim arasındaki iletişimin sürdürüldüğü platformlar arasında yer alır.

değerlendirme:

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ile Cumhurbaşkanı arasındaki bu tür karşılaşmalar, belediye ve devlet kurumlarının koordinasyonunun sağlanması açısından önem taşır. Kabul, her iki taraf için de rutin bir resmi görüşme niteliğindedir.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI CEMİL TUGAY'I CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ'NDE KABUL ETTİ.