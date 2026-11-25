Erdoğan'ın açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Programı’nda yaptığı konuşmada kadına yönelik şiddeti güçlü ifadelerle kınadı.

Programda öne çıkan ifadeler:

Kadına yönelik şiddet, çok net söylüyorum, vicdansızlıktır, insafsızlıktır, insanlıktan nasibini almamışlara mahsus bir alçaklıktır

Erdoğan’ın sözleri programın en vurucu kısmını oluşturdu; konuşmada şiddetin bireysel ve toplumsal ölçekte kabul edilemez olduğu tekrarlandı. Mesaj, şiddete karşı kararlı bir duruşun önemine işaret etti.

Konuşma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Programı’ndaki değerlendirmeleri olarak kayda geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kadına yönelik şiddet, çok net söylüyorum, vicdansızlıktır, insafsızlıktır, insanlıktan nasibini almamışlara mahsus bir alçaklıktır"