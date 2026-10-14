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Erdoğan, külliyede yüksek yargı başkanlarıyla yemekte buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde verilen yemekte Anayasa, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay ve Uyuşmazlık Mahkemesi başkanlarıyla buluştu.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 18:33

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EDİTÖR: Merve Çelik

Erdoğan, külliyede yüksek yargı başkanlarıyla yemekte buluştu

toplantının yapıldığı yer ve formatı:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüksek mahkeme başkanlarıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen yemekte bir araya geldi.

katılımcılar:

Yemekte Adalet Bakanı Akın Gürlek, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Sayıştay Başkanı Metin Yener, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit ve Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Rıdvan Güleç yer aldı.

toplantının gerçekleştirildiği mekan:

Buluşma, Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki yemekte gerçekleşti.

Görüşme, Cumhurbaşkanlığı ev sahipliğinde düzenlenen yemek çerçevesinde gerçekleştirildi.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, YÜKSEK MAHKEME BAŞKANLARIYLA CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİNDE BİR...

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, YÜKSEK MAHKEME BAŞKANLARIYLA CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİNDE BİR ARAYA GELDİ.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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