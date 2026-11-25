Erdoğan ve Mareşal Halife Hafter kabulü:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Ordusu Genel Komutanı Mareşal Halife Hafter'i kabul etti.

Toplantının çerçevesi:

Kaynak metinde görüşmenin tarih, yer veya içeriğine dair ayrıntılar yer almıyor; kabulün yapıldığı bilgisi resmi haber olarak paylaşıldı. Kabul, iki ülke arasındaki doğrudan temasın sürdüğünü gösteriyor.

Diplomatik değerlendirme:

Böyle yüksek düzey görüşmeler, bölgesel ilişkiler ve güvenlik konularında muhtemel koordinasyonun sürdürülmesi açısından önem taşıyor. Resmi detaylar paylaşılmadığı için görüşmenin spesifik gündemi kamuoyuna açıklanmadı, ancak kabul diplomatik temasın devam ettiğine dair güçlü bir işaret olarak değerlendiriliyor.

UMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, LİBYA ULUSAL ORDUSU GENEL KOMUTANI MAREŞAL HALİFE HAFTER'İ KABUL ETTİ.