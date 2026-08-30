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Erdoğan MSÜ töreninde Girne faciasını ve kurtarma sonuçlarını değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MSÜ Harp Okulları töreninde Girne'de alabora olan gemiye ilişkin çalışmaları değerlendirerek, 237 kişinin kurtarıldığını ve 7 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 18:31

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EDİTÖR: Merve Çelik

Erdoğan MSÜ töreninde Girne faciasını ve kurtarma sonuçlarını değerlendirdi

MSÜ töreninde Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MSÜ Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Törende yaptığı konuşmada, ülke gündemindeki önemli gelişmelere değindi.

Törende yapılan değerlendirme:

Erdoğan, söz konusu konuşmasında KKTC Girne'de alabora olan gemiyle ilgili yürütülen arama-kurtarma çalışmalarına dikkat çekti. Konuşmasında olayın boyutuna ve yürütülen müdahaleye ilişkin bilgi verdi.

Girne'deki olay ve kurtarma sonuçları:

Erdoğan'ın aktardığı verilere göre '(KKTC Girne’de alabora olan gemi) Çalışmalar neticesinde 237 yolcu ve mürettebat sağ salim kurtarılırken, maalesef 7 kardeşimiz hayatını kaybetti.' Bu bilgiler tören sırasında kamuoyuyla paylaşıldı ve konuya ilişkin değerlendirmeler böylece kayıt altına alınmış oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MSÜ Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MSÜ Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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