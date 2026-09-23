Erdoğan New York'ta Bangladeş Başbakanı Tarık Rahman ile bir araya geldi

Görüşmenin çerçevesi:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurul çalışmaları için bulunduğu New York'ta, Bangladeş Başbakanı Tarık Rahman ile bir araya geldi.

İkili temasların niteliği:

Görüşme, iki ülke ilişkileri ve bölgesel gündem bağlamında gerçekleşen ikili temasların bir parçası olarak kaydedildi. Tarık Rahman ile yapılan görüşmede karşılıklı değerlendirmeler yapıldığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise New York programı kapsamında ikili temaslarını sürdürmeye devam ediyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, BANGLADEŞ BAŞBAKANI RAHMAN İLE GÖRÜŞTÜ