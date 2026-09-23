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Erdoğan New York'ta Türkevi önünde: körfezde çözüm için sekiz ülkenin katılımıyla çalışmalar sürüyor

Erdoğan, New York'ta Türkevi önünde, Körfez'deki sorunları aşmak için yaklaşık 8 ülkenin katıldığı çalışmaların sürdüğünü ve sonuç beklediklerini söyledi.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 01:14

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EDİTÖR: Caner Şahin

Erdoğan New York'ta Türkevi önünde: körfezde çözüm için sekiz ülkenin katılımıyla çalışmalar sürüyor

Erdoğan New York'ta Türkevi önünde açıklama yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere geldiği New York'taki temaslarının ardından Türkevi önünde gazetecilere değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, BM'deki hitabının ve gerçekleştirdiği ikili görüşmelerin ardından Körfez bölgesine ilişkin toplantılarda ele alınan konuları aktardı.

toplantının kapsamı ve katılımcılar:

Erdoğan, Körfez'de yaşanan sorunların giderilmesine yönelik yürütülen diplomatik gayretlere işaret ederek, bu çerçevede yaklaşık 8 ülkenin söz konusu toplantıya katıldığını belirtti. Yapılan görüşmelerin bölgesel istikrar, diyalog ve iş birliğinin güçlendirilmesi odağında şekillendiği vurgulandı.

izlenecek süreç ve beklenti:

Gazetecilerin toplantıda konuşulan sorunlar konusunda bir çözüm olup olmayacağı sorusuna Erdoğan, "Ona çalışıyoruz. Bu gayretlerimizde, bir an önce Körfez’deki bu sıkıntıları aşabilmek için yaklaşık 8 ülke bu toplantıya katıldık. Bu çalışmaların en kısa sürede semeresini, sonucunu alacağız" yanıtını verdi. Cumhurbaşkanı, yürütülen temasların kısa vadede somut sonuçlar üretmesinin hedeflendiğini ifade etti.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan: &quot;Körfez&#039;deki bu sıkıntıları aşabilmek için bir araya geldik&quot;

- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Körfez'deki bu sıkıntıları aşabilmek için bir araya geldik"

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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