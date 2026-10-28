Erdoğan, resmi ziyarette bulunan Kasım Cömert Tokayev'i Ankara havalimanında karşıladı

Erdoğan, Tokayev'i Ankara Havalimanı'nda karşıladı

Türkiye'ye resmi ziyaret için gelen Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından havalimanında karşılandı. Ziyaret, Erdoğan'ın daveti üzerine gerçekleştirildi ve iki liderin baş başa görüşmeleri bekleniyor.

geliş ve iniş saati:

Tokayev'i taşıyan uçak, kaynakların aktardığına göre saat 16.30 sıralarında Ankara Havalimanı'na iniş yaptı. İnişi takiben Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuk başkanı karşıladı ve resmi protokol uygulandı.

ziyaretin niteliği ve önemi:

Resmi ziyaret kapsamında gerçekleştirilen karşılama, iki ülke arasındaki üst düzey temasların devam ettiğine işaret ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetiyle yapılan bu ziyaret, taraflar arasında planlanan görüşmelerin başlangıcını oluşturuyor.

Havalimanındaki karşılamada yer alan resmi protokol ve tören ayrıntıları kaynak açıklamasında belirtilirken, iki ülkenin üst düzey temsilcilerinin ilerleyen saatlerde görüşme yapması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev’i havalimanında karşıladı