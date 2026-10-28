Dolar 49,8341 +0,10%
Euro 55,5660 +0,36%
Bist 11.165,44 +0,13%
Altın Gram 6.530,90 +0,04%
EUR/USD 1,1156 +0,22%
Brent Petrol 110,28 +0,80%
--°

Erdoğan, resmi ziyarette bulunan Kasım Cömert Tokayev'i Ankara havalimanında karşıladı

Erdoğan, resmi davetle Türkiye'ye gelen Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'i saat 16.30'da Ankara Havalimanı'nda karşıladı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 17:48

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Elif Demir

Erdoğan, resmi ziyarette bulunan Kasım Cömert Tokayev'i Ankara havalimanında karşıladı

Erdoğan, Tokayev'i Ankara Havalimanı'nda karşıladı

Türkiye'ye resmi ziyaret için gelen Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından havalimanında karşılandı. Ziyaret, Erdoğan'ın daveti üzerine gerçekleştirildi ve iki liderin baş başa görüşmeleri bekleniyor.

geliş ve iniş saati:

Tokayev'i taşıyan uçak, kaynakların aktardığına göre saat 16.30 sıralarında Ankara Havalimanı'na iniş yaptı. İnişi takiben Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuk başkanı karşıladı ve resmi protokol uygulandı.

ziyaretin niteliği ve önemi:

Resmi ziyaret kapsamında gerçekleştirilen karşılama, iki ülke arasındaki üst düzey temasların devam ettiğine işaret ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetiyle yapılan bu ziyaret, taraflar arasında planlanan görüşmelerin başlangıcını oluşturuyor.

Havalimanındaki karşılamada yer alan resmi protokol ve tören ayrıntıları kaynak açıklamasında belirtilirken, iki ülkenin üst düzey temsilcilerinin ilerleyen saatlerde görüşme yapması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev’i havalimanında karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev’i havalimanında karşıladı

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bölgesel iş birliğiyle arananlara barınak bırakılmayacak
images

Erdoğan ile Tokayev'ten geliştirilmiş stratejik ortaklık vurgusu
images

Kuluncak'ta birlik ve müreffeh gelecek vurgusu: başkan Cengiz'ten 29 ekim mesajı
images

Erdoğan törenle Tokayev'i karşıladı: 21 pare top atışı ve Türk devletleri simgel...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Trafik kazasında şehit düşen polis Tayfun Akalan'ın babaevine acı haber ulaştı

Yağmurun etkisiyle kontrolden çıkan otomobil takla attı: 4 kişi yaralandı

Düzce'de camdan içeri giren motosiklet sürücüsünün kaza anı görüntülendi

Ulusun ortak acısı: Castilla La Mancha'da yüksek hızlı tren kazasında 68 kişi yaşamını yitirdi

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Kestel'de ezgiler buluşuyor: halk müziği korosu yeni döneme başlıyor

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Selin ardından Üzümlü köylerinde hasar tespiti ve koordinasyon sürüyor

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Bursa'da trafikte başlayan kovalamaca kaza ve taşlı saldırıyla sonuçlandı

Emirhan Kayalıkları'nda cesaret ve güvenlik sınavı: 1.780 metreden 80 metrelik iniş