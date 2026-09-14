Erdoğan Samsun’da gençlerle buluştu: terörsüz Türkiye ve Mekke sürecine dair mesajlar

Erdoğan Samsun’da gençlerle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Büyükşehir Belediyesi PETEK Gençlik Merkezi’nde düzenlenen 'Gençlik Buluşmaları' programında gençlerle konuştu. Konuşmasında hem kentin tarihine atıfta bulundu hem de dış politika ve güvenlik alanındaki hedeflere dair mesajlar verdi. Erdoğan, açılışını yapmak üzere geldiği şehirde, Bandırma Vapuru ve TCG Anadolu gibi simgelerin Türkiye’nin tarihinden bugününe uzanan sürecin işaretleri olduğunu vurguladı.

Gençliğe ve tarihe vurgu:

Erdoğan, Samsun’un İstiklal Yürüyüşü’nün başladığı şehir olmasının taşıdığı anlamı hatırlatarak konuşmasına başladı. Gençleri geleceğin yöneticileri olarak tanımlayan Cumhurbaşkanı, 'Yarın Türkiye’nin kaptan köşküne sizler geçeceksiniz' diyerek gençlere duyduğu güveni dile getirdi. Erdoğan, gençliğin siyasette ve toplumsal hayatta etkin kılınmasının önemine dikkat çekti; seçilme yaşının 30’dan 18’e indirilmesini örnek gösterdi ve gençlere sundukları destekleri sıraladı.

Geçmişte gençlerin ideolojik kamplaşmalar nedeniyle nasıl zarar gördüğünü anımsatan Erdoğan, 12 Eylül darbesinin gençlere etkisini hatırlatarak, 'Bir sağdan, bir soldan gençler öldürülmesin' temennisinde bulundu. Bu karanlık dönemlerin tekrarlanmaması için gençlerle sık sık bir araya geldiklerini, talepleri doğrultusunda politikalarını güncellediklerini belirtti.

Güvenlik söylemi: 'Terörsüz Türkiye' hedefi:

Gençlerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin değerlendirmesinde Güneydoğu ve Doğu Anadolu’daki gelişmelere işaret etti. Erdoğan, 'Güneydoğu, Doğu Anadolu bölgelerinde terörden yana sıkıntılarımız çok büyüktü. Ama Allah’a hamdolsun şu anda Güneydoğu Anadolu’da, Doğu Anadolu’da artık terör diye bir şey kalmadı' ifadelerini kullandı. Bölgedeki yaylaların, otlakların artık canlandığını; halkın huzur içinde hayvancılık yapabildiğini anlattı.

Erdoğan, hedefin daha büyük çapta bölgenin geneline huzurlu bir havayı getirmek olduğunu vurgulayarak bu sürecin bölgesel istikrar açısından taşıdığı öneme dikkat çekti.

Dış politika: Mekke Antlaşması ve küresel adalet vurgusu:

Dünya düzenine ilişkin soruya Erdoğan, 'Dünya 5’ten büyüktür' söylemini tekrar ederek yanıt verdi. Türkiye’nin İslam dünyasındaki sorunların aşılması için bölgeye ağırlığını koyduğunu belirten Cumhurbaşkanı, Riyad ve Mekke süreçlerine değinerek Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye’nin savunma iş birliği adımını hatırlattı. Erdoğan, söz konusu 'Mekke Ortak Savunma Antlaşması'nda 'güzel gelişmeler' olduğunu ve atılan adımın İslam dünyasına sinyal verdiğini söyledi.

Ayrıca COP31 hazırlıklarına ve Türkiye’nin çevre konusundaki girişimlerine dair kısa değerlendirmede bulunan Erdoğan, Makine Kimya’nın ürünleriyle bazı dünya liderlerine sunulan hediyeler aracılığıyla diplomatik temasların güçlendiğini belirtti. Birleşmiş Milletler nezdinde Türkiye’nin sıfır atık girişiminin görünürlük kazandığını ve Antalya’da gerçekleştirilecek zirveyle bu çabanın pekişeceğini ifade etti.

Kültür, dizi ve gündemden insani ayrıntılar:

Programda kültüre dair gelen bir soru üzerine Erdoğan, 'Asırlık Gece' dizisinin oyuncu seçimlerini ve hazırlık sürecini överek dizinin gençlere mesajlar sunduğunu belirtti. Konuşma sırasında Resul Dündar’ın seslendirdiği 'Gündüz-Gece' türküsüne eşlik eden Cumhurbaşkanı, performansının gençlerden büyük alkış aldığını kaydetti.

Gençlerle sohbet sırasında Erdoğan’ın gündelik, insani anekdotları da öne çıktı: Samsun dondurması anısını hatırlattı, salonun tamamının dondurma yemesini sağladı; Çorum FK’nın Samsunspor’u deplasmanda 5-1 yenmesine esprili bir tepki verdi ve torunlarıyla ilgili anılarını paylaştı. Ayrıca, bir engelli vatandaşı fark edip otobüsten inerek halini hatırını sorması programda dikkat çeken bir başka an oldu.

Program, Mustafa Demir’in vefatı için topluca okunan Fatiha, hediye takdimi ve Cumhurbaşkanı ile gençler arasındaki samimi sohbetlerle sona erdi. Erdoğan gençlerle buluşmayı, ülkenin gençliğini güçlendirme çabasının bir parçası olarak nitelendirdi ve gençlere yönelik kararlı duruşlarını yineledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsun'da gençlerle buluştu