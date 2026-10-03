Dolar 49,1205 +0,09%
Euro 55,3053 +0,16%
Bist 12.270,18 +0,17%
Altın Gram 6.573,35 -0,95%
EUR/USD 1,1257 +0,11%
Brent Petrol 102,25 -0,06%
--°

Erdoğan şanlıurfa'da gençlere yönelik bilim merkezinin açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında Şanlıurfa'da 2026'da tamamlanan Bilim Merkezi'nin resmi açılışını video konferansla yaptı; merkez gençlerin bilim ve teknolojiye erişimini hedefliyor.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 19:43

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Merve Çelik

Erdoğan şanlıurfa'da gençlere yönelik bilim merkezinin açılışını yaptı

Açılış ve törenin akışı:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST Güneydoğu programı kapsamında Şanlıurfa'ya gelerek, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından gençlerin bilim ve teknolojiyle buluşması amacıyla kurulan Bilim Merkezi'nin resmi açılışını gerçekleştirdi. Merkez, 2026 yılında tam kapasite tamamlanmış olarak hizmete alındı.

Erdoğan, Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda; Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile protokol üyeleri tarafından karşılandı.

Erdoğan'ın konuşması ve merkez vurgusu:

Festival alanında gençlere hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST ortamında gençlerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Konuşmasında akıl, emek, zeka ve bilginin projelerle buluşmasının önemine değindi ve Bilim Merkezi'nin bu amaçla gençlere yeni fırsatlar sunacağını belirtti.

Bilim Merkezi'nin açılışı, törene katılan bakanlar, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar ve protokol üyelerinin katılımıyla video konferans bağlantısı aracılığıyla gerçekleştirildi.

Tören katılımcıları ve kapanış:

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Bilim Merkezi'ndeki açılış töreninde kurdele, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mithat Can Kutluca ve TÜBİTAK yetkililerinin katılımıyla kesildi. Program, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından düzenlenen TEKNOFEST ödül töreniyle sona erdi.

Resmî açılış, bölgedeki gençlerin bilim ve teknolojiye erişimini kolaylaştırmayı ve yerel kapasiteyi güçlendirmeyi hedefleyen adımların parçası olarak öne çıktı. TEKNOFEST Güneydoğu organizasyonuyla eş zamanlı yapılan bu açılış, hem yerel hem ulusal düzeyde gençlik ve AR-GE odaklı çalışmaların görünürlüğünü artırdı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, BİLİM MERKEZİNİN AÇILIŞINI GERÇEKLEŞTİRDİ

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, BİLİM MERKEZİNİN AÇILIŞINI GERÇEKLEŞTİRDİ

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Malatya’da mahallelerin yüzü değişiyor: Beylerbaşı, Şehit Fevzi ve Taştepe beled...
images

Adalet aidiyetlerin önüne konulamaz: Bilal Erdoğan'ın sempozyum çağrısı
images

Birlik, adalet ve akıl vurgusu: cevdettin yılmazdan fetö uyarısı ve bölge mesajı
images

Merz Kiev ziyaretinde Putin'e çağrı: savaşın derhal durdurulması talebi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Gökçeada’nın kayıp Atik Camii’si aslına uygun yeniden ihya ediliyor

Antrenman bitti: milliler İtalya sınavına Belçika'da hazır

Sultanhisar’da hizmet rotası sahadan geçiyor

Ağrı'da Kızılay gönüllüleri Merkez Camii'ne temiz bir başlangıç sundu

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Özcan Deniz kardeşinin hakaret davasında tanık olarak ifade verdi

Fas'ta başlayan öykü Buldan'da düğünle taçlandı

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip