Erdoğan: şanlıurfa'ya hizmet için geldik, yatırımlar hızla sürecek

Şanlıurfa şehir hastanesi açılışında konuşma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla düzenlenen havacılık, uzay ve teknoloji festivalinin ardından yapımı tamamlanan Şanlıurfa Şehir Hastanesi'nin açılış törenine katıldı. Törende sağlık çalışanlarına ve Şanlıurfalılara hitap eden Erdoğan, iki yıllık aranın ardından şehre dönmenin memnuniyetini dile getirdi ve 'Biz bu makamlarda sizlere hizmetkar olmak için varız' ifadelerini kullandı.

hastanenin ölçeği ve şehre kazandırılan yatırımlar:

Erdoğan, şehir hastanesinin teknik ve kapasite detaylarını sundu: 500 bin metrekareyi bulan kapalı alan, 2 bin yatak kapasitesi, 545 yoğun bakım yatağı, 451 poliklinik odası, 6 ameliyathane ve 3 bin 620 araçlık otopark ile hizmete girdiğini belirtti. Toplam yatırımın 39 milyar lira olduğu vurgulandı.

Hastaneye ulaşımı kolaylaştırmak için inşa edilen 1,7 kilometre uzunluğundaki bağlantı yolu ile 191 metre uzunluğundaki köprü de eş zamanlı açıldı. Ayrıca tören kapsamında 2,5 kilometre uzunluğundaki Azerbaycan Bulvarı ve farklı seviyeli kavşak, yaklaşık 1,3 milyar lira değerinde oldukları belirtilerek hizmete alındı.

Erdoğan, Şanlıurfa'ya bugüne kadar sağlık alanında 61 milyar lira yatırım yapıldığını, 129 sağlık tesisi inşa edildiğini ve hâlihazırda 8,5 milyar lira değerinde yatırımların devam ettiğini aktardı. İnşası süren projeler arasında 100 yataklı Harran Devlet Hastanesi, 100 yataklı Siverek Kadın Doğum Çocuk Hastanesi, Viranşehir Devlet Hastanesi ile toplam 16 sağlık tesisinin yapımının sürdüğü, proje ve arsa aşamasında ise 17 sağlık tesisi bulunduğu kaydedildi.

güvenlik, bölgesel gelişmeler ve siyasi değerlendirmeler:

Konuşmasında güvenlik konusuna da geniş yer veren Erdoğan, terörle mücadelede sağlanan ilerlemelere dikkat çekti ve 'Terörsüz Türkiye hedefimizde aramıza kimse giremeyecek' dedi. Bölgedeki gelişmelere ilişkin olarak Suriye'de rejim değişikliğine ve entegrasyon sürecine atıf yaptı, Irak'ta güvenlik ortamının tesis edildiğini belirtti ve bölge halkları arasında birlik çağrısı yaptı.

Siyasi eleştirilerini de sürdüren Erdoğan, muhalefete yönelik iddialarını dile getirerek rüşvet ve yolsuzluk iddialarını gündeme taşıdı; muhalefetin bazı savunma biçimlerini eleştirirken, 'Baklava kutularında rüşvet alan soyguncuları aklamaya çalıştılar' sözlerini kullandı. Ayrıca göreve geldikleri günden bu yana Şanlıurfa'ya toplam 1 trilyon 530 milyon lira yatırım yapıldığını, ulaştırma alanındaki yatırımların ise 91 milyar liranın üstünde olduğunu vurgulayarak, bölünmüş yol mesafesini 28 kilometreden 630 kilometreye çıkardıklarını söyledi.

Erdoğan, tamamlanan ve projelendirilen ulaşım yatırımları arasında Nisibi Köprüsü, Şanlıurfa-Birecik otoyolu, Şanlıurfa-Diyarbakır yolu, Şanlıurfa-Viranşehir yolu ile Şanlıurfa-Gaziantep ve Şanlıurfa-Mardin hızlı tren hatlarının projelerinin bulunduğunu belirtti ve ihalelerin yakında gerçekleştirileceğini söyledi.

Konuşmasını, Şanlıurfa halkına teşekkür ederek, emeği geçenleri tebrik ederek ve açılan tesislerin şehre hayırlı olmasını dileyerek tamamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz bu makamlarda sizlere hizmetkar olmak için varız"