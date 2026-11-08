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Erdoğan: Şuşa beyanı kardeşliği tahkim etti, emellere izin yok

Erdoğan, Haziran 2021'de Şuşa'da imzalanan beyannameyle tahkim edilen müttefiklik ve kardeşliğin zayıflatılmasına izin verilmeyeceğini vurguladı.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 15:45

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EDİTÖR: Elif Demir

Erdoğan: Şuşa beyanı kardeşliği tahkim etti, emellere izin yok

Erdoğan: Şuşa beyanı kardeşliği tahkim etti, emellere izin yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada Haziran 2021'de Şuşa'da imzalanan beyannameye dikkat çekti ve bu belgenin iki ülke arasında kurduğu bağın önemini öne çıkardı.

"Haziran 2021 günü Şuşa’da imzaladığımız beyanname ile müttefiklik bağıyla tahkim ettiğimiz kardeşliğimizi zayıflatmak isteyenler dün olduğu gibi bugün de yarın da emellerine asla ulaşamayacaklar."

Şuşa beyanı ve bağlamı:

Açıklamada adı geçen Şuşa beyanname ifadesi, Haziran 2021'de atılan adımı ve imzalanan metnin iki ülke arasındaki iş birliğini pekiştirdiğini vurguluyor. Erdoğan, bu hukuki ve siyasi zeminin dayanışmayı güçlendirdiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı'nın vurgusu:

Erdoğan'ın kullandığı dil, hem süreklilik hem de kararlılık mesajı taşıyor; "dün olduğu gibi bugün de yarın da" sözü, kardeşliğin zayıflatılmasına yönelik girişimlerin sonuçsuz kalacağına dair net bir duruş sergiliyor.

Genel söylem, Şuşa'da imzalanan beyannameyle tahkim edilen müttefiklik bağının korunmasının öncelikli olduğu ve bu çerçevede oluşabilecek her türlü tehdide karşı kararlı bir tavır bulunduğu yönünde okunuyor.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: &quot;Haziran 2021 günü Şuşa&#039;da imzaladığımız beyanname ile...

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Haziran 2021 günü Şuşa'da imzaladığımız beyanname ile müttefiklik bağıyla tahkim ettiğimiz kardeşliğimizi zayıflatmak isteyenler dün olduğu gibi bugün de yarın da emellerine asla ulaşamayacaklar."

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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