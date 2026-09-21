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Erdoğan Türkevi'nde: genel kurul için yoğun program sinyali

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu için New York'taki Türkevi'ne gelerek vatandaşların sevgi gösterisiyle karşılandı.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 01:40

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Merve Çelik

Erdoğan Türkevi'nde: genel kurul için yoğun program sinyali

Erdoğan Türkevi'ne geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere kalabalık bir heyetle New York'taki Türkevi'ne geldi.

Karşılama ve heyet:

Havalimanında karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Türkevi'ne geçti. Türkevi önünde bekleyen Türk vatandaşları tarafından yoğun ilgi ve sevgi gösterileriyle karşılandı.

Heyet eşliğinde yapılan ziyaret sırasında Erdoğan'ın kısa süreli makam geçişleri ve protokol görüşmeleri olduğu, daha sonra basın mensuplarına açıklama yaptığı bildirildi.

Genel kurul mesajı:

Basın mensuplarına yaptığı kısa açıklamada Erdoğan, "Dolu dolu bir Birleşmiş Milletler Genel Kurulu geçireceğiz" dedi. Cumhurbaşkanı ayrıca yoğun bir programının bulunduğunu sözlerine ekledi.

Ziyaret, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler gündemindeki temasları ve liderler arasındaki görüşmeler öncesi gerçekleşti; Erdoğan'ın açıklamaları, Genel Kurul'daki yoğun programın habercisi olarak değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu’na katılmak üzere...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu’na katılmak üzere kalabalık bir heyetle New York’ta bulunan Türkevi'ne geldi.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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