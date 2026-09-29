Dolar 48,9944 +0,02%
Euro 55,4754 -0,42%
Bist 12.290,58 -2,40%
Altın Gram 6.584,36 +0,28%
EUR/USD 1,1320 -0,46%
Brent Petrol 96,96 -0,89%
--°

Erdoğan uyardı: AK Parti'nin temizliği tartışmaya kapalı

Erdoğan, il başkanları toplantısında AK Parti'nin temizliğine leke vurulamayacağını vurguladı; yanlış yapanlarla vedalaşacaklarını açıkladı.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 19:03

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Erdoğan uyardı: AK Parti'nin temizliği tartışmaya kapalı

erdoğan'ın açıklaması:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada partiye yönelik iddiaları yanıtladı. Toplantı sonrası Ankara'da konuşan Erdoğan, partinin itibarına dair en net mesajı verdi: "Kimse bu partinin aklığına halel getiremez, o aklığa leke süremez".

parti disiplinine ilişkin vurgu:

Erdoğan, hataya düşen ve "nefsine yenik düşen" üyelerle yoluna devam edemeyeceklerini belirterek, "Biz yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz" ifadelerini kullandı. Bu sözleriyle parti içi disiplini ve hesap verebilirliği ön plana çıkardı.

temizlik, emek ve sorumluluk:

Cumhurbaşkanı, AK Parti'yi isim anlamıyla da ilişkilendirerek, "AK Parti adı gibi 'ak' bir partidir" dedi ve partinin geçmişte emeği ve omzu olanlara vefasını vurguladı: "Partimize katkıda bulunmuş, bu harekete emek vermiş, omuz vermiş hiç kimseye haksızlık, vefasızlık etmeyiz."

Aynı zamanda devlet ve millet malına el uzatanlarla yollarının ayrı olduğunu şu sözlerle netleştirdi: "Fakat devletin malına, milletin malına el uzatanla da bizim işimiz olmaz, olamaz".

Erdoğan, ayrıca rakiplerine yönelik eleştirisinde, "Kardeşlerim, unutmayın; adının 'yeni' olması, eskimekten başka bir şey kazandıramaz bunlara" diyerek siyasi mesajını sürdürdü.

(ANKARA) (İHA)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: &quot;Kimse bu partinin aklığına halel getiremez, o aklığa leke süremez&quot;

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kimse bu partinin aklığına halel getiremez, o aklığa leke süremez"

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Eski TBMM başkanı İsmail Kahraman eğitim gördüğü Karabük Demir Çelik Anadolu Lis...
images

AB yüksek temsilcisi Kallas Şam’da ilişki ve güvenlik gündemini öne çıkardı
images

Erdoğan'dan yenilenme çağrısı: hataya düşenlerle yollar ayrılır, hizmete devam
images

Erdoğan rozetleri taktı: AK Parti'ye katılan belediye başkanlarıyla birlik mesaj...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kalp sağlığını korumanın dört vazgeçilmez kuralı

Kazada yaşamını yitiren lise öğrencisi son yolculuğuna uğurlandı

Tarsus'ta kahvehaneye ateş açan 70 yaşındaki şüpheli tutuklandı

İtfaiyecilere yangın ihbarı altında düzenlenen sürpriz kutlama

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Bafra'da tarım işletmesinde çıkan saman deposu yangını 16 saatte kontrol altına alındı

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Malatya'da yeni eğitim döneminde öğrenci ve veli bilinci yükseltiliyor

türkiye halı sektörünün zirve buluşması: ihracatta rekorlar ve dijital dönüşüm çağrısı

Kahtalı Mıçe'yi anma: ses ve miras mezar başında yad edildi

Kayserispor u-19'ten sezon açılışında kritik üç puan