Erdoğan ve Mirziyoyeva cumhurbaşkanlığı külliyesi'nde bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı Saida Mirziyoyeva'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

görüşmenin yapıldığı yer ve protokol:

Kabul, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşti. Resmî açıklamada ziyaretin yapıldığı yer ve tarafların unvanları ön plana çıkarıldı.

toplantının içeriğine ilişkin not:

Açıklamada görüşmenin ayrıntılarına yer verilmedi; kabul, Türkiye ile Özbekistan arasındaki üst düzey temasların sürdüğünü gösteren resmî bir ziyaret olarak kayda geçti.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, ÖZBEKİSTAN CUMHURBAŞKANLIĞI İDARESİ BAŞKANI SAİDA MİRZİYOYEVA'YI KABUL ETTİ.