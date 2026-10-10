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Erdoğan: yurt dışındaki kardeşlerimizi yabancı düşmanlığına ve ahlak yoksunlarının insafına bırakmayacağız

Erdoğan, video mesajda Uluslararası Demokrasi Birliği'ni tebrik ederek yurt dışındaki vatandaşların hak, kimlik ve huzurunu koruyacaklarını söyledi.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 18:03

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EDİTÖR: Merve Çelik

Erdoğan: yurt dışındaki kardeşlerimizi yabancı düşmanlığına ve ahlak yoksunlarının insafına bırakmayacağız

Erdoğan'ın video mesajı:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Demokrasi Birliği 9’uncu Olağan Genel Kurulu için yayınladığı video mesajda gurbette yaşayan vatandaşlara yönelik devletin ve sivil toplumun sorumluluklarına vurgu yaptı.

Erdoğan, yurt dışında yaşayan Türklerin memleket hasreti taşıdığını, içinde bulundukları toplumlara katkı sunabilmeleri için ciddi gayret gösterdiklerini belirtti. Uluslararası Demokratlar Birliği'nin yürüttüğü projeler ve faaliyetlerin yurt dışındaki millet varlığı için çok hayati bir sorumluluk üstlendiğini ifade etti.

Birliğin rolü ve beklentiler:

Erdoğan, genel kurulda ortaya çıkacak iradenin Avrupalı Türkler ve 7 milyonu aşkın nüfusa sahip, Türk Diasporasının tamamı için faydalı sonuçlar doğuracağına inandığını söyledi. Gurbeti ikinci vatan sayanlara hizmet eden sivil toplum kuruluşlarına yüksek bir şuurla çalıştıkları için şükranlarını iletti.

Metinde Uluslararası Demokratlar Birliği'nin kurumsal tecrübesi ve kadrolarına dikkat çekilerek, birliğin geniş coğrafyada başarılı işlere imza attığı vurgulandı ve bundan sonraki çalışmalar için tebrik edildi.

Irkçılıkla mücadele ve destek taahhüdü:

Erdoğan konuşmasında kültürel ırkçılık, İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığı gibi sorunların çözümüne yönelik çaba sarf ettiklerini dile getirdi. Gerek partinin ikili ilişkiler başkanlığı, gerekse yurt dışı Türkler başkanlığı gibi kurumlarla birliklere destek olmaya devam edileceğini belirtti.

Yurt dışında yaşayan siz kardeşlerimizin, ne dışarıdaki yabancı düşmanı akımların ne de vatandaşlarımızı aşağılayan ahlak yoksunu tiplerin insafına asla bırakmayacağız. Erdoğan, kuruluşundan itibaren birliğin bugünlere gelmesinde payı olan ve ebediyete irtihal etmiş tüm büyüklerimize rahmet diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: &quot;Yurt dışında yaşayan kardeşlerimizi ne dışardaki yabancı düşmanı akımların...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yurt dışında yaşayan kardeşlerimizi ne dışardaki yabancı düşmanı akımların ne de ahlak yoksunu tiplerin insafına asla bırakmayacağız"

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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