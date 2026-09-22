Erdoğan'dan BM kürsüsünde çağrı: Filistin tanıma ve KKTC iş birliği vurgusu

Erdoğan'ın BM 81. Genel Kurul konuşması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada bölgesel gerilimlere dikkat çekti ve uluslararası toplumdan somut adımlar beklendiğini belirtti. Konuşmasında özellikle Gazze saldırılarına ilişkin eleştirilerde bulundu ve Filistin meselesinin acilen çözüme kavuşturulması gerektiğini vurguladı.

Filistin çağrısı ve uluslararası yükümlülükler:

Erdoğan, Filistin Devleti'ni tanımayan ülkelere kararlarını gözden geçirme çağrısı yaptı; bu adımın bölgedeki hak ve adalet arayışına katkı sağlayacağını savundu. Konuşmada, insani dramın sona erdirilmesi ve sivillerin korunması için uluslararası toplumun üzerine düşeni yapması gerektiği tekrarlandı.

KKTC'nin tanınması ve bölgesel iş birliği:

Cumhurbaşkanı ayrıca KKTC'nin tanınmasının önemine değinerek, siyasi, ekonomik ve ticari iş birliğinin başlamasının gerekliliğini dile getirdi. Erdoğan, bu adımların sadece iki tarafı değil, bölgesel istikrarı da destekleyeceğini belirtti ve bölgede süregelen çatışmaların sona erdirilmesi çağrısını yineledi.

BM kürsüsünden iletilen bu mesajlar, toplantı salonunda geniş yankı buldu; konuşmanın sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan dakikalarca ayakta alkışlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulunda gerçekleştirdiği konuşmasının ardından dakikalarca alkışlandı.