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Erdoğan'dan destek mesajı: Türkiye her aşamada Suriye'nin yanında

Erdoğan, Türkiye'nin ihtiyaç duyulduğunda Suriye'nin yanında olmaya devam edeceğini, Suriye halkının refahı ve huzuru için sorumluluk üstlendiğini ifade etti.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 13:15

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EDİTÖR: Elif Demir

Erdoğan'dan destek mesajı: Türkiye her aşamada Suriye'nin yanında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasında şunları söyledi: "Türkiye olarak ihtiyaç duyulduğu her aşamada Suriye’nin yanında olmaya devam ediyor, Suriye halkının refah ve huzuru için üzerime düşen sorumluluğu yerine getirmeye çalışıyoruz."

Bu açıklamada Suriye halkının refah ve huzuru vurgusu ön plana çıktı ve Türkiye'nin destek mesajı net biçimde ifade edildi.

mesajın odağı:

Açıklama, dayanışma ve sorumluluk temasını öne çıkarıyor; Erdoğan'ın ifadesi, Türkiye'nin gerektiğinde yanında olma taahhüdünü tekrar ediyor.

söylemin yorumu:

Bu beyanat, dış politika söyleminde insani ve istikrar odaklı bir dile işaret ediyor; Erdoğan’ın sözleri, mevcut duruşun sürdürülmesine yönelik bir vurgu olarak okunabilir.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, AK PARTİ GRUP TOPLANTISINDA KONUŞTU

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, AK PARTİ GRUP TOPLANTISINDA KONUŞTU

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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