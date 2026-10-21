Erdoğan'dan destek mesajı: Türkiye her aşamada Suriye'nin yanında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasında şunları söyledi: "Türkiye olarak ihtiyaç duyulduğu her aşamada Suriye’nin yanında olmaya devam ediyor, Suriye halkının refah ve huzuru için üzerime düşen sorumluluğu yerine getirmeye çalışıyoruz."

Bu açıklamada Suriye halkının refah ve huzuru vurgusu ön plana çıktı ve Türkiye'nin destek mesajı net biçimde ifade edildi.

mesajın odağı:

Açıklama, dayanışma ve sorumluluk temasını öne çıkarıyor; Erdoğan'ın ifadesi, Türkiye'nin gerektiğinde yanında olma taahhüdünü tekrar ediyor.

söylemin yorumu:

Bu beyanat, dış politika söyleminde insani ve istikrar odaklı bir dile işaret ediyor; Erdoğan’ın sözleri, mevcut duruşun sürdürülmesine yönelik bir vurgu olarak okunabilir.

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