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Erdoğan'dan gaziler gününde minnet ve dua vurgusu

Erdoğan, 19 Eylül Gaziler Günü'nde sosyal medya paylaşımında gazilere minnetlerini sundu; hayattakilere sağlık, ebediyete intikal edenlere rahmet diledi.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 14:54

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EDİTÖR: Merve Çelik

Erdoğan'dan gaziler gününde minnet ve dua vurgusu

Erdoğan'ın paylaşımı:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Paylaşımında gazilere ve ailelerine olan minnetini vurguladı ve kayıplar için dua etti.

Gazilere vefa vurgusu:

Mesajında Şehitlerimizin kanlarıyla sulanan bu cennet vatanda milletimiz özgürce yaşasın diye bedel ödeyen, kendilerine çok şey borçlu olduğumuz tüm gazilerimizin ve kıymetli ailelerinin Gaziler Günü’nü tebrik ediyorum. ifadelerine yer verdi.

Dualar ve temenniler:

Erdoğan, paylaşımında ayrıca Hayatta olan gazilerimize bereketli ömürler diliyor, ebediyete irtihal edenlere Allah’tan rahmet niyaz ediyorum diyerek hayattaki gazilere uzun ömür, ebediyete intikal edenlere rahmet temennisinde bulundu.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA SOSYAL MEDYA HESABINDAN...

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞIM YAPTI.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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