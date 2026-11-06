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Erdoğan'dan Gazze barış anlaşması uyarısı: İsrail’e iltimas eleştirisi

Erdoğan, Gazze Barış Anlaşması'nın uygulanmadığını ve uluslararası ilkelerin aşındığını, basın raporlarında İsrail’e iltimas görüldüğünü söyledi.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 16:46

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EDİTÖR: Merve Çelik

Erdoğan'dan Gazze barış anlaşması uyarısı: İsrail’e iltimas eleştirisi

Erdoğan'ın forum konuşmasının özeti:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen TRT World Forum 2026 oturumunda, küresel yönetişimdeki zaaflara ve bölgesel çatışmaların yol açtığı insani trajedilere dikkat çekti. Erdoğan, mevcut uluslararası sistemin norm ve ilkelerinin erozyona uğradığını, eski reçetelerin bugünün sorunlarını çözemediğini vurguladı ve forum başlığına atıfta bulunarak uygulamada adalet ve hakkaniyet çağrısı yaptı.

Gazze'deki insani durum ve rakamsal bilanço:

Konuşmasında Gazze’ye ilişkin çarpıcı veriler paylaşan Erdoğan, "Gazze’de modern zamanların en büyük soykırımı yaşandı" ifadelerini kullanarak Ekim 2023'ten beri bölgedeki kayıplara dikkat çekti. Erdoğan, Gazze'de 75 bin kişi'nin İsrail saldırılarında hayatını kaybettiğini, 176 bin kişinin yaralandığını ve bir yılda bin 500'ün üzerinde kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti. Harap olmuş altyapı, yakıt ve ekipman eksikliği çeken hastaneler, engellenen insani yardım girişleri ve yaklaşık 2 milyon sivilin çadırlarda yaşamak zorunda bırakıldığına işaret etti.

Uluslararası mekanizmalar ve basın özgürlüğü eleştirisi:

Erdoğan, küresel mekanizmaların birçoğunun yaşananlara seyirci kaldığını söyledi; Gazze Barış Anlaşmasının Türkiye'nin katkısına rağmen uygulanmadığını ve ahde vefa ilkesinin işletilemediğini belirtti. Ayrıca, Gazze soykırımı sırasında 270’in üzerinde basın mensubunun yaşamını yitirdiğini vurgulayarak, bazı bağımsız kuruluşların hazırladığı basın özgürlüğü raporlarında İsrail’e iltimas görüldüğünü eleştirdi. Erdoğan, basın özgürlüğü söyleminin çifte standartlarla hakkaniyetsiz şekilde kullanılmasına karşı çıktı ve bu kuruluşların güvenilirliğinin sorgulanması gerektiğini söyledi.

Konuşmasının devamında Erdoğan, Türkiye'nin ilkeli duruşundan vazgeçmeyeceğini, Filistin’den Yemen’e, Sudan’dan Ukrayna’ya kadar süregelen krizlerin barışçıl yollarla çözülmesi için aktif rol oynamaya devam edeceklerini belirtti. Dünya düzeninin yeniden adalet ve vicdan temelli mekanizmalara kavuşturulmasının ortak sorumluluk olduğunu vurgulayarak, bu mücadelenin cesaret ve kararlılık gerektirdiğini ifade etti.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, İSTANBUL KONGRE MERKEZİ&#039;NDE DÜZENLENEN TRT WORLD FORUM 2026&#039;DA...

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, İSTANBUL KONGRE MERKEZİ'NDE DÜZENLENEN TRT WORLD FORUM 2026'DA KATILIMCILARA HİTAP ETTİ.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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