Erdoğan'dan Karabağ vurgusu: anım gününde birlik ve vefa mesajı

Erdoğan'ın paylaşımı:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 Eylül Azerbaycan Anım Günü vesilesiyle sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Paylaşımında dost ve kardeş Azerbaycan'a yönelik dayanışma ve saygı mesajları öne çıktı.

mesajın içeriği:

Erdoğan paylaşımında, Dost ve kardeş Azerbaycan’ın Anım Günü vesilesiyle Karabağ’ı işgalden kurtarmak, özgürlüğüne kavuşturmak için mücadele eden kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi hürmetle yâd ediyorum. Qarabağ Azerbaycan toprağıdır, sonsuza kadar da öyle kalacaktır ifadelerine yer verdi.

dostluk ve anma vurgusu:

Mesajda şehitlere ve gazilere atfedilen saygı ile Karabağ'ın statüsüne dair güçlü bir vurgunun bir arada yer aldığı görülüyor. Cumhurbaşkanı'nın sözleri, iki ülke arasındaki tarihî ve duygusal bağların altını çizdi.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, "27 EYLÜL AZERBAYCAN ANIM GÜNÜ" DOLAYISIYLA SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞIMDA BULUNDU.