Dolar 48,9163 -0,07%
Euro 55,7868 +0,21%
Bist 12.899,35 +0,09%
Altın Gram 6.795,93 +0,54%
EUR/USD 1,1401 +0,18%
Brent Petrol 97,44 -2,77%
--°

Erdoğan'dan Karabağ vurgusu: anım gününde birlik ve vefa mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 Eylül Azerbaycan Anım Günü paylaşımında Karabağ'ın Azerbaycan toprağı olduğunu vurgulayıp şehitleri rahmetle gazileri hürmetle andı.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 15:00

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Caner Şahin

Erdoğan'dan Karabağ vurgusu: anım gününde birlik ve vefa mesajı

Erdoğan'ın paylaşımı:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 Eylül Azerbaycan Anım Günü vesilesiyle sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Paylaşımında dost ve kardeş Azerbaycan'a yönelik dayanışma ve saygı mesajları öne çıktı.

mesajın içeriği:

Erdoğan paylaşımında, Dost ve kardeş Azerbaycan’ın Anım Günü vesilesiyle Karabağ’ı işgalden kurtarmak, özgürlüğüne kavuşturmak için mücadele eden kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi hürmetle yâd ediyorum. Qarabağ Azerbaycan toprağıdır, sonsuza kadar da öyle kalacaktır ifadelerine yer verdi.

dostluk ve anma vurgusu:

Mesajda şehitlere ve gazilere atfedilen saygı ile Karabağ'ın statüsüne dair güçlü bir vurgunun bir arada yer aldığı görülüyor. Cumhurbaşkanı'nın sözleri, iki ülke arasındaki tarihî ve duygusal bağların altını çizdi.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, &quot;27 EYLÜL AZERBAYCAN ANIM GÜNÜ&quot; DOLAYISIYLA SOSYAL MEDYA...

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, "27 EYLÜL AZERBAYCAN ANIM GÜNÜ" DOLAYISIYLA SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞIMDA BULUNDU.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Esenyurt ilçe kongresinde gerilim: Yeni Parti seçimi iptal edildi
images

İstihdama 2,1 milyonluk hamle: 2029'da işsizlik yüzde 7,6 hedefleniyor
images

Adalet bakanı Akın Gürlek’ten suç, terör ve hukuk vurgusu
images

Erdoğan'dan Preveze zaferi ve Deniz Kuvvetleri Günü mesajı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Esenyurt ilçe kongresinde gerilim: Yeni Parti seçimi iptal edildi

Piknik molası cemaatle namaza dönüştü: Nusaybin'de DSİ Barajı'nda birlik görüntüsü

Edirne’de mahalle dayanışması sayesinde 10 metrelik kuyudan yavru kedi kurtarıldı

İstihdama 2,1 milyonluk hamle: 2029'da işsizlik yüzde 7,6 hedefleniyor

TREND HABERLER

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı

Türkevi önünde Erdoğan'ı coşkulu karşılayış

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Bafra'da tarım işletmesinde çıkan saman deposu yangını 16 saatte kontrol altına alındı

türkiye halı sektörünün zirve buluşması: ihracatta rekorlar ve dijital dönüşüm çağrısı

Malatya'da yeni eğitim döneminde öğrenci ve veli bilinci yükseltiliyor

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Kahtalı Mıçe'yi anma: ses ve miras mezar başında yad edildi