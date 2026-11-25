Erdoğan'ın açıklaması:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Programı'nda yaptığı konuşmada, Eskişehir ve Malatya'da meydana gelen askerî helikopter kazalarına ilişkin başlatılan soruşturmaya ilişkin bilgi verdi ve şehitlere taziyelerini iletti.

Konuşmasında, Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olanlara rahmet dilediğini belirten Erdoğan, Malatya Yeşilyurt'ta 12 Kasım'da yaşanan kazada dört askerimizin şehit olduğunu anımsattı.

kazaların hemen ardından başlatılan tahkikat:

Erdoğan, kazalar hakkında şu değerlendirmeyi yaptı: "Eskişehir’de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan Hava Kuvvetlerimize ait helikopterde şehit olan kahraman askerlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Şehitlerimizin kederli ailelerine, yakınlarına, silah arkadaşlarına ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize sabır diliyor, taziyelerimi sunuyorum. Malum, 12 Kasım’da Malatya Yeşilyurt’ta bir başka askerî helikopterimiz kaza kırıma uğramış, dört askerimiz şehit düşmüştü.

"Sadece 12 gün arayla yaşanan bu iki elim kazanın araştırılmasına yönelik tahkikatlar başlatılmıştır. Bu inceleme ve araştırmalar en küçük bir şüpheye mahal bırakmayacak şekilde tüm yönleriyle yapılacaktır." ifadelerini kullandı.

taziye ve temenniler:

Erdoğan, konuşmasını şehitlerin ruhları için yapılan dualarla sürdürdü: "Rabbim şehitlerimizin ruhlarını şad, mekânlarını inşallah cennet eylesin. Rabbim kahraman ordumuzun kahraman mensuplarının ayağına taş değdirmesin. Onları her türlü kazadan, beladan muhafaza buyursun."

Yapılan açıklamada, hem kazaların sebebine yönelik teknik ve idari tahkikatın kapsamlı şekilde sürdürüleceği hem de ailelere ve TSK'ya taziyelerin iletildiği vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Helikopter kazası) "Sadece 12 gün arayla yaşanan bu iki elim kazanın araştırılmasına yönelik tahkikatlar başlatılmıştır. Bu inceleme ve araştırmalar en küçük bir şüpheye mahal bırakmayacak şekilde tüm yönleriyle yapılacaktır"