Dolar 48,8297 +0,05%
Euro 55,9349 +0,10%
Bist 13.198,84 -1,04%
Altın Gram 6.898,50 +0,41%
EUR/USD 1,1451 -0,02%
Brent Petrol 99,09 -0,16%
--°

Erdoğan'dan New York'ta çağrı: körfez sıkıntılarında 8 ülkenin ortak çabası

Körfez’deki sıkıntıları çözmek için yaklaşık 8 ülkeyle bir araya geldiklerini söyleyen Erdoğan, New York’tan kısa sürede sonuç alınacağını belirtti.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 00:11

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Elif Demir

Erdoğan'dan New York'ta çağrı: körfez sıkıntılarında 8 ülkenin ortak çabası

Toplantının kapsamı:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM 81. Genel Kuruluna katılmak üzere geldiği New York’ta temaslarını sürdürdü ve Türkevi önünde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Erdoğan, BM’de gerçekleştirdiği ikili görüşmeler ve Körfez İşbirliği Konseyi toplantısının ardından Türkevi'ndeki değerlendirmelerini paylaştı.

Toplantıda konuşulan sorunlar ve olası çözümler konusunda soru yöneltilince Erdoğan, "Ona çalışıyoruz. Bu gayretlerimizde, bir an önce Körfez’deki bu sıkıntıları aşabilmek için yaklaşık 8 ülke bu toplantıya katıldık. Bu çalışmaların en kısa sürede semeresini, sonucunu alacağız" ifadeleriyle sürecin devam ettiğini ve katılımcı sayısına işaret etti.

Türkiye'nin rolü:

Erdoğan’ın sözleri, Türkiye’nin bölgesel meselelerde aktif diplomasi yürüttüğüne işaret ediyor. Türkevi gibi diplomatik merkezlerden yapılan açıklamalar, Ankara’nın çok taraflı temasları kolaylaştırma ve taraflar arasında uzlaşı arama rolünü vurguluyor. 8 ülkenin katılımına dikkat çekilmesi, konunun birden fazla aktör gerektiren bir nitelik taşıdığını ortaya koyuyor.

Beklenen sonuçlar:

Cumhurbaşkanı, görüşmelerin "en kısa sürede" sonuç vermesini beklediklerini belirtti; ancak açıklamada somut takvim veya adımlar paylaşılmadı. Bu açıklama, sürecin izleneceğine dair bir taahhüt niteliği taşıyor ve önümüzdeki dönemde diplomatik temasların yoğunlaşmasının olası olduğunu gösteriyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkevi önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, &quot;Bir an önce...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkevi önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bir an önce Körfez'deki bu sıkıntıları aşabilmek için yaklaşık 8 ülke bu toplantıya katıldık. Bu çalışmaların en kısa sürede semeresini, sonucunu alacağız" dedi.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Cumhurbaşkanı Erdoğan türkevi'ne adım attı
images

Fidan ve Miliband New York'ta görüş alışverişinde bulundu
images

Türkevi'nden ayrılış: Erdoğan Trump'ın yemeğine doğru
images

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı, Trump'ın yemeğine doğru

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan türkevi'ne adım attı

Esenyurt'ta yan yana iş yerlerinde yangın: müdahale devam ediyor

Fidan ve Miliband New York'ta görüş alışverişinde bulundu

Bafra'da tarım işletmesinde saman deposu küle döndü: tonlarca yem ve binlerce balya yandı

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Memleketinde karşılanan diva: Bülent Ersoy Bursa gecesinde övgü topladı

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Sahilde konser gecesi: Sinan Akçıl Erdemli'yi coşturdu

Lara'da falezlerden halatlarla inip deniz dibi ve falez temizliği