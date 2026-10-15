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Erdoğan'dan resmi kabul: Saida Mirziyoyeva ile stratejik gündem masaya yatırıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı Saida Mirziyoyeva'yı kabul etti; iki ülke arasındaki ilişkiler ve işbirliği ele alındı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 15:17

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Erdoğan'dan resmi kabul: Saida Mirziyoyeva ile stratejik gündem masaya yatırıldı

Erdoğan'ın kabulü: Saida Mirziyoyeva ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı Saida Mirziyoyeva'yı kabul etti. Kabul, iki ülke ilişkilerinde üst düzey diyaloğun devam ettiğine işaret ediyor ve diplomatik temasların canlılığını gösteriyor.

görüşmenin olası öncelikleri:

Üst düzey kabul ziyaretleri, genellikle karşılıklı güvenin pekiştirilmesi ve uzun vadeli işbirliği alanlarının gözden geçirilmesi için fırsat sunar. Ekonomi, yatırım, kültürel ilişkiler ve bölgesel işbirliği gibi başlıklar bu tür temaslarda sıkça gündeme gelir; bu kabul de benzer kapsamda yorumlanabilir.

diplomatik ve sembolik boyut:

Böyle toplantılar, resmi ilişkilerin ritmini korumanın yanı sıra iki ülke arasında siyasi ve diplomatik temsili güçlendirir. Erdoğan ve Saida Mirziyoyeva arasındaki temasın, taraflar arasında diyalog kanallarını açık tutma ve gelecekteki süreçlere zemin hazırlama işlevi olduğu değerlendirilebilir.

Kabulün ardından taraflardan gelebilecek açıklamalar ve atılacak adımlar, iki ülke arasındaki işbirliğinin önceliklerini daha net ortaya koyacaktır. Bu tür üst düzey görüşmeler, ilişkilerin sürdürülebilir biçimde ilerlemesine katkı sağlar.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı Saida Mirziyoyeva'yı kabul etti

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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