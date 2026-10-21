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Erdoğan'dan 'savaştayız' iddialarına tepki: kiminle savaşıyorsunuz

Erdoğan, TBMM grup toplantısında 'savaştayız' iddialarını reddetti; Türkiye'nin işgal edilmediğini ve resmi seferberlik yokluğunu vurguladı.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 13:29

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Erdoğan'dan 'savaştayız' iddialarına tepki: kiminle savaşıyorsunuz

Erdoğan'dan 'savaştayız' iddialarına yanıt

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

toplantıda öne çıkan ifadeler:

Erdoğan, bazı kesimlerin dile getirdiği iddialara tepki göstererek, 'Birisi şuursuzca 'savaştayız' diyor. Hayırdır kiminle savaşıyorsunuz? Hangi düşmana karşı savaş ilan ettiniz? Seferberlik çıktı da bizim mi haberimiz yok? Türkiye işgal edildi de biz mi duymadık?' sözlerini yineledi.

cumhurbaşkanının vurgu yaptığı noktalar:

Konuşmada Erdoğan, bu tür ifadelerin gerçeklikle bağdaşmadığını belirtti ve Türkiye'nin işgal edilmediğini, ayrıca resmî bir seferberlik ilanı bulunmadığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,&quot;Birisi şuursuzca &#039;savaştayız&#039; diyor. Hayırdır kiminle...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,"Birisi şuursuzca 'savaştayız' diyor. Hayırdır kiminle savaştasınız? Hangi düşmana karşı savaş ilan ettiniz? Seferberlik çıktı da bizim mi haberimiz yok? Türkiye işgal edildi de biz mi duymadık?"

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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