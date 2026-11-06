Erdoğan'dan uluslararası vicdana çağrı: gazze için adalet ve uygulama vurgusu

Erdoğan'ın konuşmasının özeti:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen TRT World Forum 2026'da yaptığı konuşmada küresel yönetişimdeki erozyona dikkat çekti ve Gazze Barış Anlaşması'nın uygulanmaması nedeniyle uluslararası ahde vefa ilkesinin zedelendiğini vurguladı. Erdoğan, kuralların göz ardı edildiği bir dönemde adalet, insan onuru ve barış için ısrarcı bir duruş sergileyeceklerini belirtti.

Gazze'de insani tablo ve kayıpların boyutu:

Erdoğan, Gazze'de yaşananların "modern zamanların en büyük soykırımı" boyutuna ulaştığını ifade ederek Ekim 2023'ten bu yana saldırılarda 75 bin kişinin hayatını kaybettiğini, 176 bin kişinin yaralandığını söyledi. Bu rakamların 1995 Srebrenitsa soykırımındaki can kaybının neredeyse 10 katına denk geldiğini belirtti.

Son bir yılda ise bin 500 kişinin hayatını kaybettiğini, yaklaşık 5 bin 500 Filistinlinin yaralandığını kaydeden Cumhurbaşkanı, Gazze'de hastanelerin yakıt ve ekipman sıkıntısı çektiğini, insani yardım girişlerinin engellendiğini, iki milyondan fazla sivilin derme çatma çadırlarda yaşadığını aktardı.

Erdoğan ayrıca Batı Şeria'daki duruma da işaret ederek yerleşimci terörünün ve zorla göç ettirme çabalarının sürdüğünü, bir uluslararası heyetin Batı Şeria'ya girişinin engellendiğini ve bir foto muhabirinin yerleşimci çete üyeleri tarafından ağır yaralandığını hatırlattı.

Uluslararası mekanizmalar, çifte standartlar ve basın özgürlüğü:

Konuşmasında küresel yönetişim mekanizmalarının mevcut sorunları çözmede yetersiz kaldığını belirten Erdoğan, uluslararası normların "ayaklar altına alındığını" söyledi. Gazze Barış Anlaşması'nın imzalanmasına katkı sağladıklarını ancak uygulamanın gerçekleşmediğini vurguladı.

Erdoğan, Gazze sürecinde 270'in üzerinde basın mensubunun hayatını kaybettiğini, çoğunun hedef gözetilerek öldürüldüğünü belirterek bazı sözde bağımsız kuruluşların basın özgürlüğü raporlarında İsrail'e ayrıcalık tanındığını savundu. Bu durumun küresel ölçekte çifte standart ve güvenilirlik sorununu ortaya koyduğunu söyledi.

Türkiye'ye yönelik algı operasyonlarına da yanıt veren Cumhurbaşkanı, ülkesinin ilkeli duruşu nedeniyle hedef gösterilmesine rıza göstermeyeceklerini, ne pahasına olursa olsun doğru bildiklerini söylemeye ve çözüm önerilerini paylaşmaya devam edeceklerini açıkladı: "Birileri rahatsız olsa da, birileri kirli kampanyalarla şahsımızı ve ülkemizi yolundan çevirmeye çalışsa da bundan asla geri adım atmayacağız."

Erdoğan'ın çağrısı ve değerler vurgusu:

Konferansın "Merkezsiz Dünya: Kurallar Geçersiz Kaldığında Kim Liderlik Eder?" başlığıyla düzenlenmesini isabetli bulduğunu söyleyen Erdoğan, dünün reçetelerinin bugünün sorunlarını çözmediğini, 81 yıl önce kurulan mevcut sistemin çıkmazlarını yakından izlediklerini belirtti. Akıl ve vicdan sahibi aktörlerin bu yapısal krizi adil ve hakkaniyetli çözümlerle sona erdirme sorumluluğu taşıdığını ifade etti.

Barışı, adaleti ve insan onurunu savunmanın kolay olmadığını vurgulayan Cumhurbaşkanı, rahmetli Ayşe Şasa'nın sözlerinden alıntı yaparak hakikat yolculuğunun mücadele ve sabır gerektirdiğini söyledi. Bu mücadelenin yalnızca cesur ve kararlı olanlar tarafından verilebileceğini, mazlumların sesini ancak merhamet sahibi aktörlerin duyurabileceğini belirtti.

Erdoğan, konuşmasını uluslararası topluma açık bir çağrıyla tamamladı: uluslararası hukukun ve ilkelerin uygulanmasının sağlanması, insani yardımların erişiminin önündeki engellerin kaldırılması ve basın ile sivil toplumun korunması gerektiğini yineledi. Türkiye'nin bu amaçlarla sahada aktif rol almaya devam edeceğini vurgulayarak sözlerini sonlandırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birileri rahatsız olsa da kirli kampanyalar yapılsa da geri adım atmayacağız. Ne pahasına olursa olsun doğru bildiklerimizi dillendirmeye çözüm önerilerimizi paylaşmaya hakkı kararlılıkla savunmaya devam edeceğiz"