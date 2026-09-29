Erdoğan'dan uyarı: hatalar kişiye indirgenemez, hizmet davamız bölünemez

Erdoğan'dan parti teşkilatına uyarı:

(ANKARA) (İHA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’nin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nın ardından açıklamalarda bulundu.

eleştiri ve uyarı:

"Yaptığı hatanın sadece kendisiyle sınırlı kaldığına, sadece kendi şahsını bağladığına inanan varsa aynı şekilde büyük bir yanlışın içindedir" diyerek, hataların kişiselleştirilmesine karşı çıktı.

"Ben olmazsam bu hareket olmaz." diyen, böyle düşünen varsa çok büyük bir gaflet içindedir" sözleriyle, liderlik iddialarının tehlikelerine işaret etti.

birlik ve hizmet vurgusu:

"Millete, ümmete ve insanlığa hizmet davamızla aramıza kimse giremez; giremedi, bundan sonra da giremeyecek" ifadeleriyle Erdoğan, partide ve toplumda birliğin korunacağının mesajını verdi.

Erdoğan'ın konuşması, hataların ve sorumluluğun kolektif bir bakışla ele alınması gerektiği yönünde net bir uyarı içeriyor. Liderliğin kişiselleştirilmesine karşı yapılan bu vurgu, teşkilat içindeki dayanışma ve hizmet odaklı yaklaşımın devam edeceğinin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yaptığı hatanın sadece kendisiyle sınırlı kaldığına, sadece kendi şahsını bağladığına inanan varsa aynı şekilde büyük bir yanlışın içindedir"