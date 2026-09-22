Erdoğan'dan yabancı düşmanlığı ve antisemitizme karşı kararlı mesaj

Erdoğan'dan açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada toplumsal huzuru zedeleyen olgulara dikkat çekti. "Artan yabancı düşmanlığı, kültürel ırkçılık ve antisemitizm, kararlılıkla mücadele edilmesi gereken zararlı eğilimlerdir" dedi ve bu tür yaklaşımların toplum dayanışmasını aşındırdığını vurguladı.

Söylemin taşıdığı vurgu:

Açıklamada öne çıkan nokta, bu eğilimlerin sadece bireysel davranışlar değil, toplumsal dokuyu etkileyen sistematik sorunlar olduğunun kabul edilmesi gerektiği oldu. Erdoğan, söyleminde kararlılıkla mücadele ifadesine yer vererek, konunun önemine işaret etti.

Toplumsal ve kurumsal sorumluluklar:

Devlet, sivil toplum ve medya gibi aktörlerin bu tür eğilimlere karşı tedbir ve bilinçlendirme çalışmaları yürütmesinin gerekliliği metinde öne çıktı. Erdoğan'ın sözleri, toplumsal uzlaşı ve hoşgörü çerçevesinde atılması gereken adımlara vurgu yapıyor.

Sonuç olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu tür olumsuz tutumlarla mücadeleyi hem bir toplumsal görev hem de kamu politikası meselesi olarak tanımladı ve yaklaşımların zararlı olduğunu belirterek uyarıda bulundu.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artan yabancı düşmanlığı, kültürel ırkçılık ve antisemitizm, kararlılıkla mücadele edilmesi gereken zararlı eğilimlerdir" dedi.