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Erdoğan'dan yeni yasama yılı çağrısı: uzlaşma, diyalog ve hesap sorma vurgusu

Erdoğan, yeni yasama yılı açılışında Meclis'te uzlaşma, diyalog ve yapıcı siyaset çağrısı yaparak rüşvet ve haram kazanca karşı net mesaj verdi.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 12:53

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Erdoğan'dan yeni yasama yılı çağrısı: uzlaşma, diyalog ve hesap sorma vurgusu

toplantı açılışı ve ilk vurgular:

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi’nde düzenlenen AK Parti Milletvekilleri ile Yasama Yılı Açılış Toplantısı’nda yeni yasama yılına ilişkin mesajlar verdi. Erdoğan, 28. Dönem 5. Yasama Yılı açılışı nedeniyle yapılan toplantının ülke, millet, parti ve demokrasi için hayırlı olmasını dileyerek yurt içindeki vatandaşlara ve gurbetçilere selamlarını iletti.

Toplantıda İzmir’e ve katılımcılara teşekkür eden Erdoğan, 1 Ekim itibarıyla başlayan yeni yasama yılının hayırlı olmasını temenni etti ve AK Parti grubu ile Cumhur İttifakı ortaklarına başarı dileklerini iletti.

mutabakatın önemi ve Meclis ruhu:

Erdoğan, Meclis’teki uzlaşı ruhunun korunmasına dikkat çekerek, geçmiş dönemde çerçeve yasaya verilen 467 kabul oyununun bu ruhu temsil ettiğini vurguladı. Ülke içindeki farklı kesimler arasındaki mesafelerin kapanmasına yönelik toplumsal bir zemin oluşturmanın öncelikli olduğunu söyledi.

"Mutabakat içinde rekabet" anlayışının yeni yasama yılında karşılık bulmasını umduğunu belirten Erdoğan, bunun Türk siyasetine yeni bir üslup kazandırabileceğini ifade etti.

muhalefete çağrı ve sert uyarı:

Erdoğan, işleyen bir demokrasi için muhalefetin tutumunun iktidar kadar önemli olduğunu vurguladı; yapıcı tutum ve ortak hedeflerde uzlaşma arayışının gerekliliğini tekrar etti. Muhalefetten daha sorumlu, nezaket ve yapıcı bir dil beklentisini dile getirdi.

Bu çerçevede Erdoğan, muhalefetin tutumuna ilişkin uyaranların yanında sert bir eleştiri de yöneltti: "Biz baklava kutusunda rüşvet alanlara, haram parayla kule yapanlara sahip çıkan bir gruptan ne ders alırız ne de onları muhatap alırız". Bu söz ile rüşvet ve haksız kazanca karşı net bir duruş sergilendi.

Ayrıca Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yaptığı "hizmette rekabet, istiklalde vahdet, istikbalde gayret" çağrısını onore ettiğini ve kendisine teşekkür ettiğini belirtti.

diyalog kapıları ve çalışma üslubu:

Yeni yasama yılında diyalog kapılarını açık tutacaklarını söyleyen Erdoğan, komisyon ve Genel Kurul çalışmalarında yapıcı dil, sağduyu ve uzlaşma kültüründen vazgeçmeyeceklerini ifade etti. Ancak bu iyi niyetli yaklaşımın karşılık bulmaması halinde müracaat mercii olarak milletin takdirinin belirleyici olacağını hatırlattı.

Erdoğan, "Diyalog kapılarını ardına kadar açık tutacağız" sözünü vurgulayarak, Meclis içi nezaket ve uzlaşı beklentisini yeniden öne çıkardı.

parti çalışmalarına ilişkin değerlendirme:

Parti kadrolarının sahadaki çalışmalarına dair değerlendirmesinde Erdoğan, 10 Ağustos’ta başlayıp 1 Ekim’de sona eren yaz döneminin verimli geçirildiğini, bakanlardan milletvekillerine, il ve ilçe teşkilatlarına kadar tüm kadroların şehir şehir dolaştığını aktardı. "Durmak yok, yola devam" şeklinde özetlediği çalışma anlayışıyla farklı kesimlerden gelen görüş ve eleştirilerin not edildiğini, hizmet kalitesini artırma hedefinin öncelikli olduğunu söyledi.

Konuşmasının sonunda Erdoğan, yaz döneminde yapılan çalışmaların kısa filmle katılımcılara hatırlatıldığını belirtti ve yeni yasama yılında Meclis’teki uzlaşı ruhunun sürdürülmesinin önemini bir kez daha vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: &quot;Biz baklava kutusunda rüşvet alanlara, haram parayla kule yapanlara sahip...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz baklava kutusunda rüşvet alanlara, haram parayla kule yapanlara sahip çıkan bir gruptan ne ders alırız ne de onları muhatap alırız"

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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