Erdoğan'dan yenilenme çağrısı: hataya düşenlerle yollar ayrılır, hizmete devam

Erdoğan: yenilenerek, tazelenerek yolumuza devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda partisinin hem geçmiş hem bugünkü hem de gelecek yükünü taşıdığını vurguladı. Konuşmasında hareketin saf ve güçlü kalması için yenilenmenin şart olduğunu belirten Erdoğan, hataya düşenlerle yolların ayrılacağını ve teşkilatın çalışma disiplininin korunacağını söyledi.

Yeni belediye başkanlarına rozetler takıldı:

Toplantı öncesinde CHP, Yeniden Refah Partisi ve İYİ Parti gibi farklı partilerden istifa ederek AK Parti'ye katılan dokuz belediye başkanına rozetleri takıldı. Rozet takılan isimler şöyle: Tekirdağ Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, İzmir Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, Antalya Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, Erzurum Şenkaya Belediye Başkanı Görbil Özcan, Balıkesir Marmara Adalar Belediye Başkanı Aydın Dinçer, Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, Kahramanmaraş Türkoğlu Belediye Başkanı Mehmet Karaca, Elazığ Palu Belediye Başkanı Muhammet Septioğlu ve Sivas Koyulhisar Belediye Başkanı Bora Karakullukçu.

Erdoğan, partinin üye sayısını 11 milyon 710 bin olarak hatırlatarak AK Parti'nin sadece Türkiye'nin değil dünyanın da en büyük siyasi hareketlerinden biri olduğunu ifade etti ve teşkilatın çalışkanlığına işaret etti.

Parti misyonu, disiplin ve ahlak vurgusu:

Konuşmasında partinin kuruluş misyonunun değişmediğini belirten Erdoğan, AK Parti'nin 14 Ağustos 2001'de yoksulların, mazlumların ve unutulmuşların partis i olarak yola çıktığını, bu misyonun çeyrek asırdır aynı kaldığını söyledi. Erdoğan, teşkilat içinde farklı niyetlerle hareket edenlerin, nefsine yenik düşenlerin veya partiyi kirletmeye çalışanların tespit edilip yol dışına konduğunu anlatarak şu ifadeyi öne çıkardı: Biz yenilenerek yürürüz. Biz tazelenerek ilerleriz. Biz her dem yeniden doğarız. Biz yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz.

Devletin ve milletin malına el uzatanlara karşı hoşgörü göstermeyeceklerini, partinin ilgili mekanizmalarının işlediğini ve sorunların giderileceğini belirtti.

Fon soruşturması ve idari adımlar:

Ekonomi gündemine dair değerlendirmede Erdoğan, fon krizini yakından takip ettiklerini, alınan kararlar doğrultusunda Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında yetkili bir kurul kurulduğunu açıkladı. Ayrıca Devlet Denetleme Kurulunu görevlendirdiğini söyleyerek sürecin süratle neticeleneceğini ve sermaye piyasalarının daha sağlıklı bir yapıya kavuşacağını ifade etti.

Erdoğan, muhalefetin ahlak ve siyasi etik eleştirilerine sert karşılık vererek, geçmişteki usulsüzlüklere sahip çıkanlara yönelik eleştirilerini sürdürdü ve partinin sahada, vatandaşla doğrudan bağ kurarak çalışmalarını sürdüreceğini dile getirdi.

Programın sonunda merhum sanatçı Kayahan'ın "Bir Aşk Hikayesi" adlı eseri çalındı; Erdoğan, eserin kendileri için adeta bugün söylenmiş gibi olduğunu belirterek sanatçıyı dualarla andı. Toplantı öncesinde Çorum Gençlik Kolları Başkanı Onur Civan ve eşi Seren Civan'ın çocukları Altay Kaan ile selamlaşmayı da ihmal etmedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, AK PARTİ KONGRE MERKEZİ'NDE GERÇEKLEŞTİRİLEN GENİŞLETİLMİŞ İL BAŞKANLARI TOPLANTISI'NA KATILDI.