Erdoğan'den taziye kabulü: Hind Rajab'ın ailesiyle görüşme

Erdoğan'den kabul:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayatını kaybeden Filistinli Hind Rajab'ın ailesini kabul etti.

aileye taziye ve destek mesajı:

Görüşmede Cumhurbaşkanı'nın ailenin acısını paylaştığı ve taziye dileklerini ilettiği belirtildi; kabul insani dayanışma çerçevesinde gerçekleştirildi.

Bu kabul, Türkiye ile Filistin halkı arasındaki dayanışma ve empati vurgusunu sürdürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayatını kaybeden Filistinli Hind Rajab'ın ailesini kabul etti