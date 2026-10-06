Erdoğan'den taziye kabulü: Hind Rajab'ın ailesiyle görüşme

Erdoğan'den kabul:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayatını kaybeden Filistinli Hind Rajab'ın ailesini kabul etti.
aileye taziye ve destek mesajı:
Görüşmede Cumhurbaşkanı'nın ailenin acısını paylaştığı ve taziye dileklerini ilettiği belirtildi; kabul insani dayanışma çerçevesinde gerçekleştirildi.
Bu kabul, Türkiye ile Filistin halkı arasındaki dayanışma ve empati vurgusunu sürdürdü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayatını kaybeden Filistinli Hind Rajab'ın ailesini kabul etti
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