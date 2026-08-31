Erdoğan'ın takdim yazısıyla iki dilli kitap Bişkek'te Caparov'a verilecek

kitabın hazırlanışı ve teslimi:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Kırgızistan ilişkilerini konu alan ve takdim yazısını bizzat kaleme aldığı özel hazırlanmış kitabı Bişkek’te Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'a armağan edecek. Eser, AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığı tarafından, Kırgızistan’ın bağımsızlığının 35. yılı anısına hazırlandı ve iki dilli (Türkçe-Kırgızca) olarak yayımlandı.

editörlük, hacim ve içerik:

Kitabın editörlüğünü Prof. Dr. Kürşad Zorlu üstlendi. Eserde bürokrat ve akademisyenlerin kaleme aldığı 11 makale yer alıyor ve toplamda 544 sayfayi buluyor. Yayın, iki ülke arasındaki ilişkilerin farklı disiplinlerden ele alındığı kapsamlı bir kaynak niteliğinde hazırlanmıştır.

Çalışmada, Türkiye-Kırgızistan ilişkilerinin 35 yıllık seyri kapsamlı biçimde irdelenirken; Türkiye ile Kazakistan arasındaki ticaret ve enerji iş birliği, ekonomik ilişkiler, uluslararası ilişkiler, kültürel bağlar, dil ve alfabe çalışmaları, edebi ilişkiler ile eğitim iş birlikleri gibi başlıklar alan uzmanları tarafından değerlendirildi.

erdoğan'ın takdim yazısından öne çıkanlar:

Takdim yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki münasebetlerin zaman içinde kurumsallaştığını ve ikili ilişkilerin ötesine taşındığını vurguladı. Erdoğan, ilişkilerin bugün ulaştığı seviyede karşılıklı güven, ortak tarih ve kültür anlayışı ile Türk Dünyası’nın ortak geleceğine yönelik güçlü iradenin belirleyici olduğunu belirtti.

Metinde ayrıca, Erdoğan iki ülke arasındaki anlayış birliğinin ilişkileri daha da derinleştireceğine inandığını dile getiriyor. Yazıda, AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığı ile esere katkı sağlayan akademisyenler ve bürokratlar tebrik edilerek, çalışmanın Türkiye ile Kırgızistan arasındaki dostluk ve kardeşliğin ilerletilmesine vesile olması temenni ediliyor.

Kürşad Zorlu ise kitabın Kırgızistan’ın 35. bağımsızlık yılına özel hazırlandığını, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın takdim yazısını bizzat kaleme aldığını ve eserin Türkçe-Kırgızca yayımlanmasının önemini vurguladı. Zorlu, kitabın arka kapağına iki Cumhurbaşkanının Türk Dünyası’nın birlik ve beraberliğine vurgu yapan sözlerinin konulduğunu, bunun da iki ülke ilişkilerinin ve liderlerin bu meseleye verdiği önemi gösterdiğini belirtti.

Sunulacak bu çalışma, iki ülkenin 35 yıllık ilişki geçmişini akademik ve bürokratik bakış açılarıyla bir araya getirirken, mevcut iş birliği alanlarını görünür kılmayı ve gelecek dönemde ilişkilerin daha da derinleşmesine katkı sağlamayı hedefliyor.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, TÜRKİYE-KIRGIZİSTAN İLİŞKİLERİNİN KALEME ALINDIĞI VE TAKDİM YAZISINI KENDİSİNİN YAZDIĞI ÖZEL HAZIRLANAN KİTABI, BİŞKEK'TE KIRGIZİSTAN CUMHURBAŞKANI SADIR CAPAROV'A HEDİYE EDECEK.