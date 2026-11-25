Ziyaretin ayrıntıları:

Karadeniz Ereğli'de bulunan Ereğli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Ertuğ Çetin ve Hastane Müdürü Mehmet Yılmaz, AK Parti Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt'u ziyaret etti.

görüşülen konular:

Gerçekleştirilen görüşmede, merkezde yürütülen çalışmaların durumu, vatandaşlara sunulan sağlık hizmetlerinin kapsamı ve hizmet kalitesinin korunmasına yönelik uygulamalar ele alındı. Ayrıca, hastanenin donanım ve personel ihtiyaçlarıyla ilgili tespitler yapıldı ve öncelikli gereksinimler değerlendirildi.

milletvekilinin değerlendirmesi:

Milletvekili Saffet Bozkurt, yapılan değerlendirmeler ve bilgi paylaşımı için Çetin ve Yılmaz'a teşekkür etti. Ziyaret, kurum-yetkililer arası iletişimin güçlendirilmesi ve hizmetlerin kesintisiz sürdürülmesi hedefleri çerçevesinde gerçekleşti.

ZONGULDAK’IN KARADENİZ EREĞLİ İLÇESİNDE BULUNAN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ BAŞHEKİMİ ERTUĞ ÇETİN VE HASTANE MÜDÜRÜ MEHMET YILMAZ, AK PARTİ ZONGULDAK MİLLETVEKİLİ SAFFET BOZKURT’U ZİYARET ETTİ.