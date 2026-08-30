Ereğli sahilinde panik yaratan ateş, uzman çavuş gözaltında

Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesinde sahilde havaya ateş açılması kısa süreli paniğe neden oldu. Olayda yaralanma yaşanmazken, olayı gerçekleştirdiği belirtilen uzman çavuş ile ilgili adli işlem başlatıldı.

Olayın seyri:

Edinilen bilgiye göre olay, Ofis Yolu sahil kısmında meydana geldi. Şırnak'ta görev yaptığı öğrenilen uzman çavuş T.Ş., henüz belirlenemeyen bir nedenle yanında taşıdığı silahı çıkararak havaya ateş etti. Çevrede bulunan vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı ve durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

Emniyet müdahalesi ve soruşturma:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı ve T.Ş.'yi gözaltına alarak işlemlere başladı. Olayda herhangi bir yaralanma tespit edilmedi. Yetkililer, olayın nedenini tespit etmek üzere tahkikatın sürdüğünü açıkladı.

Güvenlik güçleri, sahildeki vatandaşların ifadelerine başvurdu ve olayla ilgili delil toplama çalışması yürütüyor. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında, gözaltındaki kişinin ifadesi ve olayın nedeni resmen belirlenecek.

OLAYLA İLGİLİ TAHKİKAT SÜRÜYOR.