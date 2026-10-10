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Ereğli'de Acheron Sahne müzik takvimine Yüksek Sadakat damgasını vurdu

Acheron Sahne'de konserler sürüyor; Yüksek Sadakat Ereğli'de sahne aldı. Atakan Coşkun, ilçeye kaliteli müzik etkinlikleri sunmaya devam edeceklerini söyledi.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 15:55

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Ereğli'de Acheron Sahne müzik takvimine Yüksek Sadakat damgasını vurdu

Ereğli'de Acheron Sahne müzik takvimine Yüksek Sadakat damgasını vurdu

Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesinde Acheron Sahne çatısı altında düzenlenen konserler aralıksız sürüyor. Son etkinlikte alternatif rock grubu Yüksek Sadakat sahne alarak izleyicilerle buluştu.

konser programı:

Etkinliğin organizatörü Atakan Coşkun, mekanın programlarını sürdürdüklerini belirtti. Coşkun'un sözleri şu şekilde: "Acheron Sahne’de konserlerimiz tüm hızıyla devam ediyor. Yüksek Sadakat’i Ereğlili müzikseverlerle buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz. İlçemize kaliteli etkinlikler kazandırmaya devam edeceğiz."

ilçeye katkı:

Organizasyon, Ereğli'nin kültür ve sanat hayatına hareketlilik kazandırmayı hedefliyor. Firma yetkilileri, benzer etkinlikleri devam ettirerek ilçeye daha fazla kaliteli müzik etkinliği sunmayı amaçladıklarını ifade etti.

KONSER

KONSER

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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