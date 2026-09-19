Ereğli'de gaziler günü töreni: vatan için mücadele edenler bir araya geldi

Ereğli'de 19 Eylül Gaziler Günü anıldı

Konya'nın Ereğli ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen tören, Anıt Alanı'nda gerçekleşti. Program, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı ve ilçenin protokol üyeleri, gaziler ile çok sayıda vatandaşın katılımıyla sürdü.

Törenin akışı:

Saygı duruşu için bir araya gelen katılımcılar, şehitler ve hayatını kaybeden gaziler anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Ardından hep birlikte İstiklal Marşı okundu ve Türk bayrağı göndere çekildi. Günün anlam ve önemine dair konuşmayı, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ereğli Şubesi Başkanı Mehmet Emin Özyurt yaptı. Özyurt konuşmasında, gaziliğin Türk milleti için en büyük şeref ve onur nişanelerinden biri olduğunu vurgulayarak, vatanın bütünlüğü ve bağımsızlığı uğruna mücadele eden gazilere minnet ve şükranlarını iletti.

Gençlerin katılımı ve gazilerle buluşma:

Programda öğrenciler tarafından okunan kahramanlık şiirleri, törene duygusal bir boyut kattı. Tören, Ereğli protokolü ile gazilerin birlikte çektirdiği hatıra fotoğrafı ile sonlandırıldı. Etkinliğin hemen ardından protokol üyeleri, Oğuz Ata Sosyal Tesisleri'nde bulunan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ereğli Şubesi'ni ziyaret ederek gazilerle bir araya geldi ve sohbet etti. Tören, geçmişe saygı ve gazilere teşekkür duygusunu ön plana çıkaran bir atmosferde tamamlandı.

KONYA’NIN EREĞLİ İLÇESİNDE 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ DÜZENLENEN TÖRENLE KUTLANDI.