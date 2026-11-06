Ereğli'de iş dönüşü kaza: araç uçuruma yuvarlandı, bir işçi yaşamını yitirdi

Ereğli'de kaza ve ilk bulgular:

Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) çalışanı üç kişinin bulunduğu 67 AFN 616 plakalı Peugeot marka otomobil, D-100 karayolunun Ömerli mevkisinde virajı alamayarak yoldan savrulup yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan 22 yaşındaki Ahmet Erkan hayatını kaybetti. Sürücü 24 yaşındaki Taha K. ağır yaralanırken, araçtaki diğer işçi Beytullah K. hafif yaralı olarak kurtuldu. Haberde ayrıca Korkmaz isimli bir kişinin uçuruma yuvarlanan otomobilden kendi imkanlarıyla çıktığı bilgisi yer aldı.

Müdahale ve hastaneye sevk:

Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı Taha K., Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; burada yapılan müdahalenin ardından Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Beytullah K. ise hafif yaralı olarak kurtarıldı.

İnceleme ve aile tepkisi:

Olay yerine gelenler arasında Karadeniz Ereğli İlçe Emniyet Müdürü Cihan Dalkılıç ve Cumhuriyet savcısı da bulundu. Yapılan incelemenin ardından yaşamını yitiren Ahmet Erkan'ın cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Aile üyeleri ve iş arkadaşları acı haberi alarak bölgeye gelirken, Erkan'ın babasının "Oğlum, yavrum" diyerek gözyaşı döktüğü aktarıldı.

Uçuruma yuvarlanan aracın çekiciyle yola çıkarılacağı ve kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

ZONGULDAK'IN KARADENİZ EREĞLİ İLÇESİNDE TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU'NDA (TTK) ÇALIŞAN 3 MADEN İŞÇİSİNİN BULUNDUĞU OTOMOBİLİN YAKLAŞIK 100 METRELİK UÇURUMA YUVARLANMASI SONUCU 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 1'İ AĞIR 2 KİŞİ YARALANDI.