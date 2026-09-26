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Ereğli'de karşıdan geçen anne ve oğluna motosiklet çarptı, anne hastaneye kaldırıldı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde motosikletin çarptığı anne Ö.S. hafif yaralandı, oğlu yara almadan kurtuldu; sürücü Y.G. polis merkezine götürüldü.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 23:14

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Ereğli'de karşıdan geçen anne ve oğluna motosiklet çarptı, anne hastaneye kaldırıldı

Kaza detayları:

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Bağlık Mahallesinde meydana gelen kazada, 67 ACV 940 plakalı motosikletin çarpması sonucu anne ve oğlu yere düştü. Çarşı istikametinden Erdemir Caddesi yönüne seyreden motosiklet sürücüsü Y.G.nin kontrolündeki araç, yolun karşısına yaya olarak geçmeye çalışan anne Ö.S. ve oğluna çarptı.

Olay yerinde müdahale:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra yaralı kadın, ilçedeki bir özel hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası annede yaralanma bildirilirken, yanında bulunan oğlunun kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi.

Soruşturma ve trafik akışı:

Kaza nedeniyle Erdemir Caddesi kısa süreliğine trafiğe kapandı; yaralı hastaneye sevk edildikten sonra yol yeniden ulaşıma açıldı. Motosiklet sürücüsü Y.G., ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü ve olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Yetkililer, kazanın nedenlerine ilişkin incelemenin sürdüğünü belirtti ve olayda adı geçen kişilerin kimlik bilgileri ile plakaya dair bilgiler kayıtlarda yer aldı.

Anne ve oğluna motosiklet çarptı: 1 yaralı

Anne ve oğluna motosiklet çarptı: 1 yaralı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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