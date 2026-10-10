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Ereğli'de mikser temizliği yola kirletti, mahalle tepki gösterdi

Bağlık Mahallesi'nde beton mikserinin kazanını suyla temizlemesi sonucu yola dökülen kirli su çevre kirliliğine yol açtı; mahalle sakinleri önlem istedi.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 15:54

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Ereğli'de mikser temizliği yola kirletti, mahalle tepki gösterdi

Ereğli'de mikser temizliği yola kirletti, mahalle tepki gösterdi

Olayın seyri:

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesi Bağlık Mahallesinde seyir halinde olan bir beton mikseri, iddialara göre kazanını suyla yıkarken çıkan kirli suyu yola bıraktı. Araç yoluna akan atık nedeniyle yüzeyde kirlenme oluştu ve çevredeki alanlarda su birikintileri görüldü.

Vatandaşların tepkisi ve talepleri:

Olayı gören mahalle sakinleri, yola dökülen kirli suyun hem estetik hem de sağlık açısından olumsuz etkileri olduğuna dikkat çekerek tepki gösterdi. Vatandaşlar, yolların bu şekilde kirletilmesine karşı önlem alınmasını ve benzer durumların tekrarlanmaması için gerekli düzenlemelerin uygulanmasını istedi.

Mahalleliler, sorumluların ve yetkililerin denetimlerinin artırılmasını ve taşımacılık sırasında temizliğin kontrollü şekilde yapılmasını talep ediyor. Olayın ardından kısa süreli trafik etkilenmesi ve yolda kayganlık riski de oluştuğu bildirildi.

Yaşanan gelişme, kent içi taşımacılık ve çevre düzenlemelerinin uygulanması konusundaki hassasiyetleri yeniden gündeme taşıdı; vatandaşlar benzer olayların önüne geçilmesi için kalıcı çözüm bekliyor.

BETON MİKSERİ

BETON MİKSERİ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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