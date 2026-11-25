Ereğli'de servis eğitimleri:

Konya'nın Ereğli ilçesinde, eğitim öğretim yılı boyunca okul servis araçlarıyla yapılan taşımacılık faaliyetlerinin daha güvenli ve düzenli yürütülmesi amacıyla servis sürücüleri ve rehber personele yönelik bir eğitim programı düzenlendi. Programa Ereğli İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Gölükcü, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Yılmaz, Şoförler Odası Başkanı Osman Büker, İlçe Jandarma Komutanlığı, Ereğli Belediye Başkanlığı ve Servisçiler Kooperatifi başkanlığı temsilcileri ile çok sayıda servis sürücüsü ve rehber personel katıldı.

Eğitimin içeriği:

Eğitimde, okul servis taşımacılığında düzen ve güvenliğin artırılması, trafik kurallarına uyulması ile taşımacılık faaliyetlerinin belirlenen standartlar çerçevesinde yürütülmesinin önemi öne çıkarıldı. Katılımcılara özellikle öğrencilerin servis araçlarına iniş ve binişleri sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar, sürücü ve rehber personelin görev ve sorumlulukları hatırlatıldı. Eğitimde; araç içi düzen, yolcu iniş-biniş noktalarının belirlenmesi, emniyet kemeri kullanımı ve araç periyodik kontrolleri gibi uygulamaya dönük konulara vurgu yapıldı.

Beklenen sonuçlar ve takip:

Yetkililer, düzenlenen eğitimin amacı olarak öğrencilerin can güvenliğinin korunması, trafik kazalarının azaltılması ve vatandaşların huzur ile güvenliğinin sağlanmasını gösterdi. Eğitim öğretim yılı boyunca bu tür çalışmaların devam edeceği ve mevzuata uygun denetimlerle uygulamanın takip edileceği belirtildi. Program, ilçedeki servis taşımacılığı uygulamalarının standartlaştırılması ve olası risklerin en aza indirilmesi yönünde somut adımlar olarak değerlendirildi.

KONYA’NIN EREĞLİ İLÇESİNDE, 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖNCESİNDE OKUL SERVİS ARAÇLARIYLA YAPILAN TAŞIMACILIK FAALİYETLERİNİN DAHA GÜVENLİ VE DÜZENLİ YÜRÜTÜLMESİ AMACIYLA SERVİS SÜRÜCÜLERİ VE REHBER PERSONELE YÖNELİK EĞİTİM PROGRAMI DÜZENLENDİ.