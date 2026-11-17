Operasyon ve ele geçirilenler:

Sakarya Emniyeti ekipleri, "Sokaklar Güvende" çalışmaları kapsamında Erenler ilçesinde iki farklı adrese operasyon düzenledi. Operasyonda M.A. (48), Y.K. (43) ve L.G. (48) yakalandı. Şüphelilerin ikametleri ve üzerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ve suç unsuru bulundu.

Aramalarda ele geçirilenler arasında 240 gram esrar, 22,94 gram bonzai, 2,48 gram metamfetamin, 7 kilo 5 gram bonzai yapımında kullanılabileceği belirtilen 2,35 gram sentetik cannabinoid ham maddesi, 4 adet sentetik ecza ile 1 adet hassas terazi yer aldı. Ayrıca bir adreste ruhsatsız tüfek ve şase numarası kazınmış, sahte plakalı bir motosiklet ele geçirildi.

Şüpheliler ve adli süreç:

Operasyonda gözaltına alınan üç kişiden sağlık ve emniyet işlemlerinin ardından Y.K. serbest bırakıldı. Diğer iki şüpheli M.A. ve L.G., emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yapılan sorgulamada L.G.'nin geçmiş kaydında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, ayrıca "basit yaralama" suçundan 4 bin 500 TL adli para cezası ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçundan da ifade yönünde arama kaydının olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor; emniyet birimleri, ele geçirilen maddeler ve malzemelerle bağlantılı olarak geniş kapsamlı inceleme yürütüyor.

SAKARYA'NIN ERENLER İLÇESİNDE DÜZENLENEN 2 AYRI UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 7 KİLO 5 GRAM BONZAİ YAPIMINDA KULLANILACAK HAM MADDE, RUHSATSIZ TÜFEK VE SAHTE PLAKALI MOTOSİKLET ELE GEÇİRİLDİ.