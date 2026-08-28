Erenler'de zafer bayramı üç gün boyunca kültür ve müzikle kutlanacak

etkinlikler ve kapsamı:

Erenler Belediyesi tarafından hazırlanan program, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yılı anısına üç gün boyunca sürüyor. İlçede düzenlenen etkinliklerde kültür, sanat ve müzik bir arada sunularak vatandaşların bayram coşkusu paylaşılacak.

programın günleri:

30 Ağustos Pazar günü kutlamalar mehteran gösterisi ile başlayacak; şiir sahnesi, modern dans ve Erenler Ritim performanslarının yanı sıra sahnede Muhammet Vanal, Fahrettin Çakar ve Adnan Al yer alacak. Gün, yerel sahne sanatları ve müziğin birleştiği bir açılış sunuyor.

31 Ağustos Pazartesi akşamı program Karadeniz Gecesi temasıyla devam edecek. Bu gecede Karadeniz müziğinin sevilen isimlerinden Oflu Kadir sahne alacak ve türkü ve horon ağırlıklı bir repertuarla izleyicilerle buluşacak.

1 Eylül Salı günü ise Rumeli Gecesi düzenlenecek; sahnede Fırat Kurtiş ve Makedon Samet performanslarıyla Balkan ezgileri ve Rumeli kültüründen parçalar sunacak.

yer ve saat bilgisi:

Tüm etkinlikler Erenler Belediyesi Bahçesi'nde gerçekleştirilecek ve programlar her akşam 20.00'de başlayacak. Organizasyon, farklı müzik ve dans türlerini bir araya getirerek ilçede geniş bir kitleye hitap etmeyi amaçlıyor.

Üç günlük takvim, hem geleneksel unsurları (mehteran ve türkü) hem de bölgesel kültür gecelerini buluşturarak katılımcılara zengin ve çeşitli bir bayram atmosferi sunacak.

BAŞKAN ŞENOL DİNÇ