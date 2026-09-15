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erfelek'e 16 derslikli modern lise kazandırıldı

Sinop'un Erfelek ilçesinde 16 derslikli Şehit Özkan Çelikkaya Lisesi açıldı; 270 öğrenci kapasiteli, 74 kişilik salon ve spor alanları bulunuyor.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 17:37

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

erfelek'e 16 derslikli modern lise kazandırıldı

Şehit Özkan Çelikkaya Çok Programlı Anadolu Lisesi hizmete girdi:

Sinop’un Erfelek ilçesinde yapımı tamamlanan Şehit Özkan Çelikkaya Çok Programlı Anadolu Lisesi, 2026-2027 eğitim-öğretim yılında öğrencilerin hizmetine sunuldu. Yeni eğitim binası, ilçenin eğitim altyapısını güçlendirmeyi hedefleyen yatırım paketinin bir parçası olarak tamamlandı.

fiziksel olanaklar:

Okul, toplam 16 derslikten oluşuyor ve yaklaşık 270 öğrenciye eğitim imkânı sağlayacak şekilde planlandı. Kampüs içinde 74 kişilik çok amaçlı konferans salonu ile birlikte basketbol, voleybol ve futbol sahaları yer alıyor. Bu donanımların öğrencilerin akademik başarısına ek olarak sosyal, kültürel ve sportif gelişimlerini desteklemesi hedefleniyor.

açılış töreni ve mesajlar:

Açılış töreninde öğrencilerle bir araya gelen Vali Mustafa Özarslan, eğitime yapılan her yatırımın geleceğe yatırım olduğunu vurguladı. Özarslan, "Erfelekli evlatlarımızın daha güvenli, daha nitelikli ve modern ortamlarda eğitim görmeleri için eğitim altyapımızı güçlendirmeye devam ediyoruz," diyerek yeni okulun çok yönlü gelişime katkı sağlayacağına inanç belirtti.

Vali Özarslan, yatırımın ilçeye kazandırılmasında sağlanan destekler nedeniyle Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e teşekkür etti. Açılışa ayrıca AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, Millî Eğitim Bakanlığı Başmüfettişi İsmail Kirli, Millî Eğitim Bakanlığı Müfettişi Emrah Koran, protokol üyeleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Yetkililer, yeni lisenin hem eğitim-öğretim hem de sosyal faaliyetler açısından Erfelek’in eğitim vizyonuna katkı sağlayacağını belirtti. Okulun devreye alınmasıyla birlikte ilçedeki eğitim kapasitesinin güçlenmesi ve öğrencilerin modern mekânlarda eğitim görmesinin sağlanması amaçlanıyor.

SİNOP’UN ERFELEK İLÇESİNDE YAPIMI TAMAMLANAN ŞEHİT ÖZKAN ÇELİKKAYA ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ...

SİNOP’UN ERFELEK İLÇESİNDE YAPIMI TAMAMLANAN ŞEHİT ÖZKAN ÇELİKKAYA ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ, DÜZENLENEN TÖRENLE 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI’NDA ÖĞRENCİLERİN HİZMETİNE SUNULDU.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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