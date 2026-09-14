Dolar 48,5370 -0,04%
Euro 56,1614 -0,28%
Bist 14.319,60 -1,02%
Altın Gram 6.765,08 -1,67%
EUR/USD 1,1546 -0,47%
Brent Petrol 108,20 +3,43%
--°

Erfelek'te 'Kaybetmeden Fark Et' ile bağımlılığa karşı bilinçlendirme

Erfelek'te 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında 'Kaybetmeden Fark Et' etkinliğinde Toplum Sağlığı Merkezi, bağımlılığın zararlarını anlattı.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 14:16

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Erfelek'te 'Kaybetmeden Fark Et' ile bağımlılığa karşı bilinçlendirme

Erfelek'te halk sağlığı haftası etkinliği

Sinop'un Erfelek ilçesinde, 3-9 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Halk Sağlığı Haftası çalışmasında vatandaşlara tütün ve madde bağımlılığının zararları anlatıldı. Etkinlik, ilçede farkındalık oluşturmayı amaçladı ve düzenleyen ekip tarafından bilgilendirici materyaller dağıtıldı.

eğitim ve materyal dağıtımı:

Erfelek Toplum Sağlığı Merkezi personeli tarafından yürütülen çalışmada katılımcılara broşürler verildi ve bağımlılıkla mücadele konusunda eğitim verildi. Eğitim kapsamında tütün ürünleri ile bağımlılık yapıcı maddelerin insan sağlığına verdiği zararlar detaylı şekilde aktarıldı.

korunma yöntemleri ve sağlıklı yaşam:

Programda bağımlılıktan korunma yöntemleri, erken fark etme ve destek arama yolları ele alındı. Sağlıklı yaşam alışkanlıklarının önemi vurgulanırken, katılımcılara günlük yaşamda uygulanabilecek pratik öneriler sunuldu.

Halk Sağlığı Haftası kapsamında yürütülen 'Kaybetmeden Fark Et' temalı bu çalışma, yerel düzeyde bilinç artırmayı ve toplumsal sağlığı güçlendirmeyi hedefledi.

SİNOP’UN ERFELEK İLÇESİNDE, HALK SAĞLIĞI HAFTASI KAPSAMINDA VATANDAŞLARA TÜTÜN VE MADDE...

SİNOP’UN ERFELEK İLÇESİNDE, HALK SAĞLIĞI HAFTASI KAPSAMINDA VATANDAŞLARA TÜTÜN VE MADDE BAĞIMLILIĞININ ZARARLARI ANLATILDI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Derbent tren garı aslına uygun restorasyonla korunuyor
images

Kayıkla sabah alışverişi: tatilcilerin yeni geleneği
images

Erfelek'te kanserde erken teşhis vurgusu: tarama çağrısı yapıldı
images

arnavutköy’de 7 yeni okul eğitime başladı, hedef 4 yılda 40 okul

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Atakum'da iki kadının sesi: Kapı sahnelendi

Samsun'un su güvencesi: Salıpazarı'na 1,1 milyar TL'lik arıtma tesisi

Perşembe'nin su hattı yenilendi, kesintisiz ve sağlıklı su hedefleniyor

Konya'da eğitim yılı açılışı: 474 bin 512 öğrenci ders başı yaptı

TREND HABERLER

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı

Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu

Mersinli balıkçılar 15 eylül için ağlarını ve teknelerini son kez gözden geçiriyor

Tribünden atılan cisim dördüncü hakeme isabet edince maç tatil edildi