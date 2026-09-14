Erfelek'te 'Kaybetmeden Fark Et' ile bağımlılığa karşı bilinçlendirme

Erfelek'te halk sağlığı haftası etkinliği

Sinop'un Erfelek ilçesinde, 3-9 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Halk Sağlığı Haftası çalışmasında vatandaşlara tütün ve madde bağımlılığının zararları anlatıldı. Etkinlik, ilçede farkındalık oluşturmayı amaçladı ve düzenleyen ekip tarafından bilgilendirici materyaller dağıtıldı.

eğitim ve materyal dağıtımı:

Erfelek Toplum Sağlığı Merkezi personeli tarafından yürütülen çalışmada katılımcılara broşürler verildi ve bağımlılıkla mücadele konusunda eğitim verildi. Eğitim kapsamında tütün ürünleri ile bağımlılık yapıcı maddelerin insan sağlığına verdiği zararlar detaylı şekilde aktarıldı.

korunma yöntemleri ve sağlıklı yaşam:

Programda bağımlılıktan korunma yöntemleri, erken fark etme ve destek arama yolları ele alındı. Sağlıklı yaşam alışkanlıklarının önemi vurgulanırken, katılımcılara günlük yaşamda uygulanabilecek pratik öneriler sunuldu.

Halk Sağlığı Haftası kapsamında yürütülen 'Kaybetmeden Fark Et' temalı bu çalışma, yerel düzeyde bilinç artırmayı ve toplumsal sağlığı güçlendirmeyi hedefledi.

SİNOP’UN ERFELEK İLÇESİNDE, HALK SAĞLIĞI HAFTASI KAPSAMINDA VATANDAŞLARA TÜTÜN VE MADDE BAĞIMLILIĞININ ZARARLARI ANLATILDI.