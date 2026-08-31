Erfelek’te kaymakam ile koruması arasındaki tartışmaya soruşturma

olayın özeti:

Sinop Cumhuriyet Başsavcılığı Erfelek ilçesinde yaşanan ve sosyal medyada yer alan paylaşımlar sonrası kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla açıklama yaptı. Açıklamada, Erfelek Kaymakamlığı binası önünde bir tartışma meydana geldiği bildirildi.

olayın ayrıntıları:

Soruşturmanın konu olduğu olay, 10.15 sıralarında kaydedildi. Taraflar olarak gösterilen Erfelek Kaymakamı Ali Tuğrul Yıldız (A.T.Y.) ile koruma görevlisi olarak görev yapan İlçe Jandarma Komutanlığı personeli N.A. arasında ilçe kaymakamlığı binası önünde sözlü tartışma çıktı.

soruşturmanın kapsamı:

Başsavcılık, tarafların karşılıklı 'hakaret', 'tehdit' ve 'kasten yaralamaya teşebbüs' iddialarının bulunduğunu; bu iddiaların tüm yönleriyle araştırıldığını açıkladı. Açıklamada ayrıca, olay nedeniyle hiçbir kişi hakkında gözaltı tedbiri uygulanmadığı ve soruşturma işlemlerinin titizlikle sürdürüldüğü vurgulandı.

Soruşturma devam ederken yetkililer, konuya ilişkin incelemenin adli süreç çerçevesinde yürütüleceğini belirtti ve sosyal medyadaki paylaşımların değerlendirmeye tabi tutulduğunu kaydetti.

SİNOP CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI, ERFELEK KAYMAKAMI ALİ TUĞRUL YILDIZ İLE KORUMA GÖREVLİSİ ARASINDA YAŞANAN TARTIŞMAYA İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATILDIĞINI AÇIKLADI. OLAY NEDENİYLE HERHANGİ BİR KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI TEDBİRİ UYGULANMADIĞI BİLDİRİLDİ.