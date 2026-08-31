Dolar 48,2578 +0,06%
Euro 55,9879 +0,21%
Bist 14.554,21 -0,60%
Altın Gram 6.960,90 -0,96%
EUR/USD 1,1597 +0,08%
Brent Petrol 88,79 +3,10%
--°

Erfelek’te kaymakam ile koruması arasındaki tartışmaya soruşturma

Sinop'ta Erfelek Kaymakamı Ali Tuğrul Yıldız ile koruma N.A. arasında çıkan tartışma hakkında Başsavcılık adli soruşturma başlattı, gözaltı yok.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 10:34

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Selin Yıldız

Erfelek’te kaymakam ile koruması arasındaki tartışmaya soruşturma

olayın özeti:

Sinop Cumhuriyet Başsavcılığı Erfelek ilçesinde yaşanan ve sosyal medyada yer alan paylaşımlar sonrası kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla açıklama yaptı. Açıklamada, Erfelek Kaymakamlığı binası önünde bir tartışma meydana geldiği bildirildi.

olayın ayrıntıları:

Soruşturmanın konu olduğu olay, 10.15 sıralarında kaydedildi. Taraflar olarak gösterilen Erfelek Kaymakamı Ali Tuğrul Yıldız (A.T.Y.) ile koruma görevlisi olarak görev yapan İlçe Jandarma Komutanlığı personeli N.A. arasında ilçe kaymakamlığı binası önünde sözlü tartışma çıktı.

soruşturmanın kapsamı:

Başsavcılık, tarafların karşılıklı 'hakaret', 'tehdit' ve 'kasten yaralamaya teşebbüs' iddialarının bulunduğunu; bu iddiaların tüm yönleriyle araştırıldığını açıkladı. Açıklamada ayrıca, olay nedeniyle hiçbir kişi hakkında gözaltı tedbiri uygulanmadığı ve soruşturma işlemlerinin titizlikle sürdürüldüğü vurgulandı.

Soruşturma devam ederken yetkililer, konuya ilişkin incelemenin adli süreç çerçevesinde yürütüleceğini belirtti ve sosyal medyadaki paylaşımların değerlendirmeye tabi tutulduğunu kaydetti.

SİNOP CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI, ERFELEK KAYMAKAMI ALİ TUĞRUL YILDIZ İLE KORUMA GÖREVLİSİ ARASINDA...

SİNOP CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI, ERFELEK KAYMAKAMI ALİ TUĞRUL YILDIZ İLE KORUMA GÖREVLİSİ ARASINDA YAŞANAN TARTIŞMAYA İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATILDIĞINI AÇIKLADI. OLAY NEDENİYLE HERHANGİ BİR KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI TEDBİRİ UYGULANMADIĞI BİLDİRİLDİ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kayabelen'de zafer gecesi: Büyük Taarruz'un 104’üncü yılı anıldı
images

Yeni savunma gündemi: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan komitesi ilk kez topl...
images

Ani ve sırta yayılan göğüs ağrısı: belirtiler ciddiye alınmalı
images

Üç yılda olgunlaşan Tekirdağ soğanı sofralara ve dünyaya hazırlanıyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kestel’de 30 ağustos gecesini aydınlatan Mela Bedel rüzgârı

Büyükkılıç 15 bini aşkın öğrenciyle yaz spor şöleninde buluştu

üç yılda sofraya gelen lezzet: Tekirdağ soğanının öne çıkan özellikleri

Baki Ersoy Erciyes Üniversitesi ve hastanelerindeki işçi açığını TBMM'ye taşıdı

TREND HABERLER

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı

İnegöl'de kaldırıma çıkan araç yaralı bırakırken, olay yerinde basına saldırı girişimi yaşandı