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Erfelek'te miniklere bağımlılıkla mücadele ve sağlıklı yaşam bilinci kazandırıldı

Yeşilay Sinop Şubesi ve Genç Yeşilay gönüllüleri, Erfelek Atatürk İlkokulu'nda minik öğrencilere sağlıklı yaşam ve bağımlılıktan korunma eğitimi verdi.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 14:12

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Erfelek'te miniklere bağımlılıkla mücadele ve sağlıklı yaşam bilinci kazandırıldı

Erfelek Atatürk İlkokulu'nda farkındalık çalışması:

Sinop'un Erfelek ilçesinde ilkokul öğrencilerine yönelik düzenlenen eğitim programı, Yeşilay Sinop Şubesi ile Genç Yeşilay gönüllülerinin iş birliğiyle gerçekleşti. Etkinlikte öğrencilerle bir araya gelen ekip, bağımlılıkla mücadele konusunda temel farkındalık oluşturmayı hedefledi.

Eğitimin amaçları ve vurguları:

Programda çocuklara sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırmanın önemi öne çıkarıldı. Sunum ve kısa etkinliklerle, zararlı madde kullanımının riskleri ve günlük alışkanlıklardaki küçük seçimlerin uzun vadeli etkileri üzerinde duruldu. Amaç, çocukların erken yaşta doğru bilgi edinerek zararlı alışkanlıklardan uzak durma bilinci geliştirmesiydi.

Gönüllülerin rolü ve uygulama:

Genç Yeşilay gönüllüleri tarafından yürütülen oturumlarda interaktif yöntemler kullanıldı; sorular, örnek durumlar ve öğretici etkinliklerle mesajlar pekiştirildi. Çocuklarla birebir iletişim kuran gönüllüler, Yeşilay sevgisi aşılamayı ve pozitif davranış modellerini göstermeyi de hedefledi.

Program, gönüllülerin gerçekleştirdiği eğitici faaliyetlerin ve farkındalık artırıcı çalışmanın ardından sona erdi. Etkinlik, öğrencilere bağımlılıkla mücadelede temel bilgileri kazandırmayı ve sağlıklı yaşam bilincini güçlendirmeyi amaçlayan bir adım olarak değerlendirildi.

SİNOP’UN ERFELEK İLÇESİNDE İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BAĞIMLILIKLA MÜCADELE (BKY) FARKINDALIK...

SİNOP’UN ERFELEK İLÇESİNDE İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BAĞIMLILIKLA MÜCADELE (BKY) FARKINDALIK PROGRAMI DÜZENLENDİ.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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