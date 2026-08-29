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Ergan Dağı'nda ağustos güneşinde kar üzerinde kayak keyfi

Erzincan'da sıcaklık 40 dereceye yaklaşırken kayak hocası Canser Atila ve arkadaşları, Ergan Dağı'nın 3 bin 250 rakımındaki erimeyen karda ağustosta kayak yaptı.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 09:26

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Ergan Dağı'nda ağustos güneşinde kar üzerinde kayak keyfi

Ergan Dağı'nda ağustos güneşinde kar üzerinde kayak keyfi

Erzincan kent merkezinde kavurucu sıcaklıkların sürdüğü ağustos ayında, doğa tutkunu kayak hocası Canser Atila ve arkadaşları sıra dışı bir etkinliğe imza attı. Kentte hava sıcaklığının 40 dereceye yaklaştığı günlerde ekip, Ergan Dağı'nın 3 bin 250 rakımındaki karla kaplı yamaçlara çıkarak kayak yaptı.

zirveye ulaşım ve hazırlık:

Kayak takımlarını arazi araçlarına yükleyen ekip, Ergan Dağı'nın zirvesine tırmandı. Atila ve arkadaşları, zirvede yer alan ve 12 ay boyunca erimeyen kar birikintisini doğal pist olarak kullandı. Kentte tişört ve şortla dolaşılan sıcak günlere karşın, dağdaki kar alanı katılımcılara serin bir deneyim sundu.

kayak deneyimi ve görüntüler:

Atila, kayak anlarını GoPro kamerasıyla kayıt altına aldı ve Ergan Dağı'nın geniş manzarası eşliğinde bir süre kaydı. Etkinlik sırasında Atila, daha önce de doğa ve spor etkinlikleriyle dikkat çektiğini belirterek erimeyen kar birikintisini fırsata çevirdiklerini söyledi.

Atila'nın sözleri de etkinliğin amacını özetledi: "Şu anda Ergan Dağı Kayak Merkezi’nin üzerindeyiz. Yaklaşık rakımımız 3 bin 250 metre. Burada 12 ay boyunca erimeyen karımız var. Biz de bunu fırsat bilerek ağustos ayında şortumuzu, tişörtümüzü ve kayaklarımızı alıp dağa çıktık. Güzel bir kayak yapalım dedik."

Etkinlik, sıcak yaz koşullarında farklı doğa aktivitelerinin nasıl mümkün olduğunu gösterirken, bölgenin yıl boyunca süren kar örtüsünün yerel spor tutkunlarına sunduğu olanakları da gözler önüne serdi.

ERZİNCAN’DA AĞUSTOS SICAĞINDA 3 BİN 250 RAKIMDA KAYAK KEYFİ

ERZİNCAN’DA AĞUSTOS SICAĞINDA 3 BİN 250 RAKIMDA KAYAK KEYFİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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