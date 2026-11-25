Gece başlayan kar yağışı:

Erzincan'da yüksek kesimlerde gece saatlerinde etkili olan kar yağışı, bölgedeki sıcaklık düşüşüyle birlikte tipiye dönüştü. Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde gözlenen yoğun kar, araziyi kısa sürede beyaz örtüyle kapladı.

Kış manzaraları ve sıcaklık:

Bölgede hava sıcaklığı sıfırın altına düştü, bu şartlar altında kar yağışı yer yer tipiye dönüştü. Kar ve tipinin etkili olduğu alanlarda doğal olarak belirgin kış manzaraları oluştu; kayak merkezinde zeminin ve çevrenin beyaza bürünmesi dikkat çekti.

ERGAN DAĞI'NDA KAR VE TİPİ ETKİLİ OLDU