Ergan’da gölde kürek: yüksek rakımda kano deneyimi

Ergan’da gölde kürek keyfi

Ergan Dağı, Doğu Anadolu'nun önemli turizm merkezlerinden biri olarak yaz aylarında alternatif doğa sporları etkinlikleriyle ziyaretçileri ağırlamayı sürdürüyor.

Kano deneyimi:

Yüksek rakımda yer alan gölün sakin sularında gerçekleştirilen kano etkinliğinde doğa ve macera tutkunları kürek çekti. Zirvenin sunduğu eşsiz manzara eşliğinde katılımcılar, dağların arasında su üzerinde ilerlemenin ve doğayla baş başa kalmanın keyfini çıkardı.

Doğa ve spor çeşitliliği:

Etkinlik, temiz havası ve doğal güzellikleriyle dikkat çekerken katılımcılara hem huzur hem de adrenalin sundu. kış aylarında kayak başta olmak üzere Ergan Dağı, yaz ve sonbahar dönemlerinde de farklı açık hava faaliyetleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor.

ERGAN’DA KANO KEYFİ