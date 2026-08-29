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Ergan’da gölde kürek: yüksek rakımda kano deneyimi

Ergan Dağı’nda düzenlenen kano etkinliğinde doğa ve macera tutkunları, yüksek rakımlı gölde kürek çekerek temiz havada huzur ve adrenalin yaşadı.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 08:39

GÜNCELLEME: 29 Ağustos 2026 - 08:47

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EDİTÖR: Aslı Han

Ergan’da gölde kürek: yüksek rakımda kano deneyimi

Ergan’da gölde kürek keyfi

Ergan Dağı, Doğu Anadolu'nun önemli turizm merkezlerinden biri olarak yaz aylarında alternatif doğa sporları etkinlikleriyle ziyaretçileri ağırlamayı sürdürüyor.

Kano deneyimi:

Yüksek rakımda yer alan gölün sakin sularında gerçekleştirilen kano etkinliğinde doğa ve macera tutkunları kürek çekti. Zirvenin sunduğu eşsiz manzara eşliğinde katılımcılar, dağların arasında su üzerinde ilerlemenin ve doğayla baş başa kalmanın keyfini çıkardı.

Doğa ve spor çeşitliliği:

Etkinlik, temiz havası ve doğal güzellikleriyle dikkat çekerken katılımcılara hem huzur hem de adrenalin sundu. kış aylarında kayak başta olmak üzere Ergan Dağı, yaz ve sonbahar dönemlerinde de farklı açık hava faaliyetleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor.

ERGAN’DA KANO KEYFİ

ERGAN’DA KANO KEYFİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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